TPHCM bàn giải pháp phát triển nhà ở cho thuê

Chiều 9-6, Sở Xây dựng phối hợp cùng Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng tổ chức hội nghị triển khai và xúc tiến đầu tư phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn TPHCM.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh tham dự Hội nghị về phát triển nhà ở tại TPHCM chiều 9-6. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh và các chuyên gia, doanh nghiệp bất động sản...

Thiếu ưu đãi đủ mạnh

Phát biểu định hướng hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh cho biết, nhu cầu nhà ở cho thuê ngày càng lớn trong bối cảnh TPHCM là đô thị khoảng 14 triệu dân, tập trung đông chuyên gia, công nhân, sinh viên và lao động nhập cư. Tuy nhiên, không phải ai cũng có khả năng sở hữu nhà ở, một bộ phận lớn người lao động đang cần thuê những không gian sống ổn định, chi phí hợp lý và có hạ tầng đồng bộ.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được (trái) tham dự Hội nghị chiều 9-6. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí dẫn lại kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Thông báo số 64-TB/VPTW ngày 22-5-2026, nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy phát triển nhà ở, chuyển mạnh từ việc chỉ tập trung phát triển nhà ở để bán sang phát triển đồng thời nhà ở sở hữu và nhà ở cho thuê. Đến năm 2030, nhà ở cho thuê cần được xác định là một trụ cột chiến lược của quốc gia.

Giai đoạn 2026-2030, thành phố đặt mục tiêu phát triển thêm 181.257 căn nhà ở xã hội, trong đó quyết tâm tạo lập khoảng 50.000 căn nhà ở xã hội cho thuê. Thành phố cũng dự kiến chuyển đổi công năng một phần quỹ nhà tái định cư và tài sản công dôi dư sang mục đích nhà ở cho thuê nhằm tối ưu hóa nguồn lực.

Đồng chí Nguyễn Công Vinh cho rằng thị trường nhà ở cho thuê hiện vẫn thiếu các cơ chế tín dụng dài hạn và chính sách ưu đãi đủ mạnh. Vì vậy, hội nghị được tổ chức nhằm tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, ngân hàng và doanh nghiệp cùng thảo luận các giải pháp đột phá về đất đai, nguồn vốn và mô hình quản lý, hướng tới hình thành hệ sinh thái nhà ở cho thuê hiện đại, bền vững, phù hợp với vai trò đầu tàu kinh tế của TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh phát biểu định hướng hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nhu cầu 1 triệu căn nhà ở xã hội

Ông Khải Quốc Bình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết thành phố xác định nhu cầu nhà ở xã hội (NƠXH) khoảng 1 triệu căn, với chỉ tiêu giai đoạn 2021-2030 được giao là 199.400 căn.

Giai đoạn 2021-2025, thành phố hoàn thành 17.902 căn (đạt 98% chỉ tiêu Chính phủ giao). Từ đầu năm 2026, thêm 1 dự án (580 căn) hoàn thành, 3 dự án khởi công và 14 dự án đang thi công (11.600 căn). Thành phố đã cắt giảm ít nhất 50% thời gian thủ tục hành chính và triển khai hỗ trợ lãi suất vay thông qua HFIC.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Khải Quốc Bình trình bày tham luận tại Hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Giai đoạn 2026-2030, TPHCM cần phát triển 181.257 căn. Trong đó, giai đoạn 2026-2027 tập trung hoàn thành 78 dự án (khoảng 73.800 căn) theo chế độ "luồng xanh" giải quyết thủ tục hành chính.

Hiện TPHCM có quỹ nhà ở cho thuê thuộc tài sản công gồm 13.668 phòng/căn hộ cho thuê và 40.980 chỗ ở cho sinh viên. TPHCM sẽ triển khai các dự án nhà ở cho thuê bằng hình thức đầu tư công, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để đưa vào loại hình dự án cấp bách làm cơ sở đẩy nhanh thủ tục và sớm khởi công xây dựng, đồng thời giao Quỹ Phát triển nhà ở tập trung tạo lập (đầu tư xây dựng hoặc mua lại) nhà ở để cho thuê trên địa bàn thành phố.

TPHCM sẽ bổ sung loại hình nhà ở cho thuê vào danh mục dự án được hỗ trợ theo nghị quyết 09 của HĐND TPHCM, nâng mức vốn vay tối đa được hỗ trợ lãi suất từ 200 tỷ đồng/dự án lên 300 tỷ đồng/dự án. Đồng thời hỗ trợ 100% kinh phí đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi dự án nhưng không quá 10 tỷ đồng/dự án.

Thành phố cũng sẽ hỗ trợ giảm giá thuê nhà đối với các đối tượng NƠXH đăng ký thuê loại hình nhà ở cho thuê do doanh nghiệp đầu tư.

Lãnh đạo Sở Xây dựng nhấn mạnh, kết quả phát triển NƠXH hiện nay vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế. Áp lực chỉ tiêu giai đoạn tới gấp 10 lần giai đoạn trước, đòi hỏi phải kiến nghị các cơ chế đặc thù vượt trội về vốn tín dụng (lãi suất 3-4%), rút ngắn thủ tục đầu tư dự án cấp bách và các ưu đãi thuế, đất đai để thu hút đầu tư.

Đại diện doanh nghiệp, nhà đầu tư và các chuyên gia tham dự Hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

TPHCM đang nghiên cứu và hoàn thiện các chính sách đột phá, đặc thù để phát triển nhà ở cho thuê và đưa vào Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt trình Quốc hội và Chính phủ. Trong đó, TPHCM kiến nghị giao thẩm quyền cho HĐND và UBND TP ban hành các quy định, chính sách đặc thù, vượt trội, khác với các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của các bộ, ngành đã ban hành.

Cụ thể, đưa NƠXH và nhà ở cho thuê vào loại dự án cấp bách, không thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư mà chỉ giao chủ đầu tư để rút ngắn quy trình. Thành phố cần thẩm quyền tự quyết quy hoạch, giá thuê và miễn giảm thuế, tiền sử dụng đất suốt 25-30 năm vận hành.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM Võ Khắc Thái thông tin, khảo sát cho thấy có khoảng 33.520 công nhân, người lao động có nhu cầu tiếp cận nhà ở; trong đó hơn 90% có nhu cầu thuê mua để ổn định cuộc sống lâu dài. Để đáp ứng nhu cầu này, LĐLĐ TPHCM đã ký kết với 7 doanh nghiệp phát triển khoảng 125.000 căn nhà ở cho thuê và thuê mua dành cho công nhân, người lao động giai đoạn 2026-2030, đồng thời phối hợp triển khai các dự án nhà ở công nhân gắn với hạ tầng đồng bộ.

THANH HIỀN - MAI HOA