Sẽ có cơ chế ưu đãi vượt trội về đất đai, tài chính để phát triển nhà ở cho thuê

Chiều 3-6, tại họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 5, đại diện Bộ Xây dựng cho biết sẽ nghiên cứu cơ chế ưu đãi vượt trội về đất đai, tài chính để phát triển nhà ở cho thuê, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong chủ trì và phát biểu tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, chiều 3-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Giao chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê cho các địa phương

Trả lời về cơ chế đột phá nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư phân khúc nhà ở cho thuê, ông Lâm Văn Hoàng, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, cho biết Bộ Xây dựng sẽ tập trung nghiên cứu cơ chế, chính sách ưu đãi vượt trội về đất đai, tài chính để doanh nghiệp dễ tiếp cận quỹ đất và nguồn vốn tín dụng phát triển các dự án nhà ở cho thuê.



Bên cạnh nhà ở để bán, Bộ Xây dựng sẽ ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhất là mô hình chung cư cho thuê tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và các hành lang kinh tế quan trọng. Thời gian tới, các quy định về nhà ở và bất động sản sẽ được nghiên cứu sửa đổi để đáp ứng mục tiêu này.

Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Lâm Văn Hoàng. Ảnh QUANG PHÚC

Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các địa phương, bộ, ngành; trước mắt là Hà Nội, TPHCM, Đồng Nai, Hải Phòng, Đà Nẵng để xác định nhu cầu nhà ở cho thuê theo từng nhóm đối tượng và nhu cầu của các bộ, cơ quan trung ương. Đây là cơ sở để quy hoạch, phân bổ nguồn lực, tránh lệch pha cung - cầu; đồng thời tham mưu Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê cho các địa phương trên cả nước.

Bộ Xây dựng cũng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đề xuất cơ chế phù hợp nhằm huy động, phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước và nguồn lực xã hội cho phát triển nhà ở cho thuê; đồng thời xây dựng cơ chế vận hành, quản lý, gồm cả quản lý hoạt động kinh doanh thương mại tại các khu nhà ở cho thuê.

Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương điều tra, khảo sát cụ thể nhu cầu nhà ở cho thuê trên địa bàn đối với từng nhóm đối tượng như cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân, sinh viên ở từng khu vực cụ thể. Trên cơ sở đó, các địa phương xây dựng kế hoạch đầu tư, bố trí nguồn vốn để phát triển nhà ở cho thuê phù hợp nhu cầu từng nhóm đối tượng.

Sau khi xác lập nhu cầu, các địa phương cần rà soát quy hoạch, bố trí quỹ đất phù hợp, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê, đặc biệt tại các khu công nghiệp, khu vực tập trung đông dân cư. Nguồn lực thực hiện có thể từ vốn đầu tư công, quỹ nhà ở địa phương hoặc nguồn vốn đầu tư tư nhân.

“Tới đây, chúng ta tập trung sửa đổi cơ chế, chính sách để có những ưu đãi vượt trội hơn nữa nhằm đẩy mạnh phân khúc này”, ông Lâm Văn Hoàng cho biết.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong cho biết, vừa qua, Thủ tướng đã làm việc với Hà Nội và các tỉnh, thành phía Bắc về vấn đề nhà ở cho thuê. Các địa phương đều cam kết triển khai các việc cụ thể ngay trong tháng 6. Thời gian tới, Thủ tướng sẽ làm việc với TPHCM và các tỉnh phía Nam về nội dung này. “Chúng tôi tin chủ trương đẩy mạnh phát triển phân khúc nhà ở cho thuê sẽ sớm thành hiện thực”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong nhấn mạnh.

Khởi tố 56 vụ, 98 bị can vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Cũng tại họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, trao đổi về việc thực hiện chỉ đạo tại Công điện 38 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, cao điểm triển khai công điện kéo dài 3 tháng và đến nay đã thực hiện gần 1 tháng. Kết quả, lực lượng chức năng đã rà soát, phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông để ngăn chặn các trang mạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trong gần 1 tháng qua, cơ quan chức năng đã ngăn chặn 194 trang mạng, gồm 8 trang chiếu phim, 27 trang bán hàng vi phạm quyền sở hữu công nghiệp và 159 trang phát trực tiếp bóng đá vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Lực lượng công an đã khởi tố 56 vụ, 98 bị can về các tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp; sản xuất, buôn bán hàng giả. Cơ quan chức năng cũng đã xử phạt 216 cá nhân, với tổng số tiền hơn 850 triệu đồng.

PHAN THẢO