Nhiều nghệ sĩ góp mặt trong Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2026

Chương trình khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 với chủ đề “Hải Phòng - Hội tụ - Tỏa sáng” sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 8-5 tại Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính, Khu đô thị mới Bắc sông Cấm.

Ngày 4-5, Sở VH-TT-DL TP Hải Phòng thông tin về Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026. Lễ hội năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi không chỉ tôn vinh chặng đường phát triển của TP Hải Phòng mà còn thể hiện sự giao thoa giữa các giá trị lịch sử, văn hóa, mở ra diện mạo mới cho thành phố trong giai đoạn phát triển.

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời TP Hải Phòng trong chương trình nghệ thuật Lễ hội Hoa phượng đỏ năm 2024. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Với chủ đề “Hải Phòng - Hội tụ - Tỏa sáng”, chương trình lễ hội được xây dựng như một câu chuyện xuyên suốt về hành trình đi lên của thành phố. Từ những giá trị lịch sử, văn hóa được tích lũy qua thời gian đến quá trình bứt phá mạnh mẽ trong thời kỳ hội nhập, tất cả được thể hiện qua ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại.

Sự kiện quy tụ đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng, được dàn dựng quy mô lớn với công nghệ hiện đại, hứa hẹn mang đến một đêm nghệ thuật ấn tượng chào mừng 71 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng.

Theo Sở VH-TT-DL TP Hải Phòng, chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với 3 chương: “Hải Phòng - Bản hùng ca nơi đầu sóng”, “Mạch nguồn hội tụ” và “Khát vọng tỏa sáng”. Nội dung tái hiện chiều sâu lịch sử, truyền thống cách mạng, đồng thời khắc họa hình ảnh một đô thị cảng đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới tương lai.

Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: Mỹ Tâm, Trọng Tấn, Quốc Thiên, Dương Hoàng Yến… Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2026 còn huy động lực lượng biểu diễn quy mô lớn từ Nhà hát Nghệ thuật đương đại Hải Phòng, Học viện Cảnh sát nhân dân, Trung đoàn 50 Bộ Chỉ huy quân sự thành phố cùng nhiều vũ đoàn, nghệ sĩ, học viên các cơ sở đào tạo nghệ thuật.

Chương trình được đầu tư mạnh về công nghệ với hệ thống sân khấu đa tầng, màn hình LED hiện đại, ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) cùng các thiết bị trình diễn tự động như sàn nâng, ray trượt, hệ thống nâng hạ đạo cụ. Hệ thống âm thanh, ánh sáng đạt tiêu chuẩn quốc tế kết hợp hiệu ứng pháo hoa nghệ thuật, phun lửa, khói… hứa hẹn mang đến trải nghiệm thị giác mãn nhãn cho khán giả.

