Hải Phòng xác định mục tiêu trở thành thành phố cảng hiện đại

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sẽ được tổ chức vào ngày 26 và 27-9 tại Trung tâm Hội nghị biểu diễn TP Hải Phòng.

Đại hội được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt, có ý nghĩa lịch sử khi tỉnh Hải Dương và TP Hải Phòng vừa hợp nhất thành một đơn vị hành chính mới, với diện tích trên 3.190km², dân số gần 4,7 triệu người, quy mô kinh tế đứng thứ 3 toàn quốc; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-7, tạo tiền đề để thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới.

Một góc TP Hải Phòng ngày nay

Theo ban tổ chức, đại hội lần này có 446 đại biểu. Cùng với đó, TP Hải Phòng dự kiến mời khoảng trên 260 đại biểu gồm các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP Hải Phòng tỉnh Hải Dương trước đây.

Năm nay, chủ đề đại hội là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, phát huy truyền thống “Thành phố Anh hùng” và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, đưa Hải Phòng trở thành thành phố cảng hiện đại, văn minh, đi đầu trong xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Chiều cùng ngày, Tiểu ban Tổ chức phục vụ đại hội thuộc Thành ủy TP Hải Phòng đã ra mắt Trung tâm báo chí, nơi cung cấp hình ảnh, thông tin của đại hội, hỗ trợ phóng viên tác nghiệp tại đại hội...

ĐỖ TRUNG