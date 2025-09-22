Chính trị

Hải Phòng xác định mục tiêu trở thành thành phố cảng hiện đại

SGGPO

Chiều 22-9, Ban Tuyên giáo và Dân vận TP Hải Phòng tổ chức họp báo về Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sẽ được tổ chức vào ngày 26 và 27-9 tại Trung tâm Hội nghị biểu diễn TP Hải Phòng.

Đại hội được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt, có ý nghĩa lịch sử khi tỉnh Hải Dương và TP Hải Phòng vừa hợp nhất thành một đơn vị hành chính mới, với diện tích trên 3.190km², dân số gần 4,7 triệu người, quy mô kinh tế đứng thứ 3 toàn quốc; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-7, tạo tiền đề để thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới.

hai-phong-1736516675328117706016.jpg
Một góc TP Hải Phòng ngày nay

Theo ban tổ chức, đại hội lần này có 446 đại biểu. Cùng với đó, TP Hải Phòng dự kiến mời khoảng trên 260 đại biểu gồm các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP Hải Phòng tỉnh Hải Dương trước đây.

Năm nay, chủ đề đại hội là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, phát huy truyền thống “Thành phố Anh hùng” và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, đưa Hải Phòng trở thành thành phố cảng hiện đại, văn minh, đi đầu trong xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Chiều cùng ngày, Tiểu ban Tổ chức phục vụ đại hội thuộc Thành ủy TP Hải Phòng đã ra mắt Trung tâm báo chí, nơi cung cấp hình ảnh, thông tin của đại hội, hỗ trợ phóng viên tác nghiệp tại đại hội...

Tin liên quan
ĐỖ TRUNG

Từ khóa

Thành ủy TP Hải Phòng Thành phố Anh hùng (Liên Xô) Đại hội đại biểu Đại hội Đơn vị hành chính Thành phố cảng Hải Phòng Hải Dương Đại đoàn kết toàn dân Hợp nhất

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn