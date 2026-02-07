Tìm về di sản văn hóa dân tộc qua "Văn khấn cổ truyền Việt Nam"

Chiều 7-2, tại Đường sách TPHCM, Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam tổ chức chương trình giao lưu ra mắt ấn phẩm " V ăn khấn cổ truyền Việt Nam" . Ngoài tác giả Trung Chính Quách Trọng Trà, chương trình còn có sự tham gia của nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn.

Văn khấn cổ truyền Việt Nam là ấn phẩm thứ hai tác giả Trung Chính Quách Trọng Trà, sau Thờ cúng cổ truyền Việt Nam - Nghi lễ và thực hành nghi lễ (2024), tiếp tục dung hòa khảo cứu và thực tiễn, góp phần gìn giữ văn khấn như một di sản ngôn ngữ - nghi lễ cần được hiểu đúng, thực hành đúng và truyền lại bền lâu.

Tác giả Trung Chính Quách Trọng Trà (giữa) và nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn (trái) chia sẻ tại chương trình, bên cạnh là mô hình bàn thờ gia tiên quen thuộc với người Việt

Khác với quan niệm thông thường coi văn khấn chỉ là lời cầu nôm na, chủ yếu dành cho giới bình dân, tác giả Quách Trọng Trà tiếp cận văn khấn như một hệ thống ngôn ngữ nghi lễ hoàn chỉnh, phản ánh lịch sử tư tưởng, tín ngưỡng và đạo lý của người Việt. Cuốn sách cho thấy văn khấn không hề “đóng băng” trong quá khứ, mà luôn vận động, tiếp biến để phù hợp với từng giai đoạn lịch sử.

Cuốn sách được biên soạn với mục tiêu trở thành tư liệu tham khảo quan trọng trong các nghi lễ thờ cúng ở các gia đình. Từ những lễ cúng thường niên như lễ cúng ông Công ông Táo, lễ Tất niên, Giao thừa, hóa vàng…, những nghi lễ quen thuộc trong suốt cuộc đời con người như lễ cúng ngày rằm, cúng Thần tài, Thổ địa, lễ thôi nôi, cất nóc, nhập trạch… cho đến các nghi thức cầu sức khỏe, tài lộc, bình an… tất cả đều được hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu.

Chia sẻ tại chương trình, tác giả Trung Chính Quách Trọng Trà (sinh năm 1976) cho biết, hành trình đến với văn hóa truyền thống của anh được bắt đầu từ những năm 20 tuổi. Ở thời điểm đó, anh đã theo học và được dìu dắt bởi các thầy, những người nghiên cứu văn hóa lịch sử dân tộc.

“Tốt nghiệp cử nhân văn học, tôi trải qua nhiều công việc khác nhau trước khi trở thành một tác giả viết sách. Qua từng giai đoạn, sâu trong tâm thức tôi vẫn có mong muốn được tiếp cận với di sản văn hóa cổ truyền của dân tộc, làm sao để hiểu đúng về vốn văn hóa cổ truyền của cha ông, để có thể tiếp cận với người đọc hôm nay, nhất là những người trẻ”, tác giả Trung Chính Quách Trọng Trà bày tỏ.

QUỲNH YÊN