Thiền sư Ajahn Brahm giao lưu với bạn đọc Việt Nam tại Đường sách TPHCM

Được biết đến ở Việt Nam với những tác phẩm thuộc dòng sách tinh thần, mang đến những suy nghĩ tích cực, Thiền sư Ajahn Brahm sẽ có buổi giao lưu cùng bạn đọc với chủ đề “Mở cửa trái tim” vào lúc 17 giờ ngày 4-2, tại Đường sách TPHCM.

Ajahn Brahm là tác giả của 5 tác phẩm đã được Công ty Văn hóa Sáng tạo Trí Việt - First News xuất bản tại Việt Nam gồm: Tâm từ, Buông bỏ buồn buông, Mở cửa trái tim, Hạnh phúc đến từ sự biến mất và Hạnh phúc mỗi ngày. Thông qua những trang sách dung dị, giàu tính kể chuyện và thấm đẫm trí tuệ, Thiền sư đã đưa giáo lý cốt lõi của đạo Phật đến gần hơn với đời sống thường nhật. Ở đó, hạnh phúc không còn là một khái niệm xa vời hay một trạng thái cần phải nỗ lực đạt được, mà là điều có thể được nhận ra, nuôi dưỡng và thực hành ngay trong từng khoảnh khắc của cuộc sống.

Thiền sư Ajahn Brahm (tên khai sinh là Peter Betts) từng đến Việt Nam hơn 10 năm trước

Trong số 5 tác phẩm của Thiền sư Ajahn Brahm được xuất bản tại Việt Nam thì Mở cửa trái tim là một trong những cuốn sách đầu tiên và bán chạy nhất ở nhiều quốc gia kể từ khi được xuất bản. Cuốn sách là tập hợp những câu chuyện có thật từ chính cuộc đời tu tập, hoằng pháp của ông, cùng nhiều câu chuyện đời thường được sử dụng như những minh họa sinh động cho giáo lý Phật pháp.

Chia sẻ trong cuộc gặp gỡ với báo giới vào sáng 4-2, Thiền sư Ajahn Brahm cho rằng, một trong những yếu tố giúp mọi người vượt qua những áp lực, căng thẳng và có suy nghĩ tích cực chính là nụ cười. Điều này xuất phát từ trải nghiệm cá nhân và cũng được thực chứng bởi các chuyên gia tâm lý. Theo ông, chúng ta không thể nào trầm cảm hoặc khó chịu với bản thân khi bắt đầu một ngày mới với nụ cười. Và khi cười, chúng ta sẽ có nhiều năng lượng hơn để làm việc.

Các tác phẩm của Thiền sư Ajahn Brahm được xuất bản tại Việt Nam

Điểm đặc biệt trong các tác phẩm của Ajahn Brahm nằm ở cách ông giúp người đọc hiểu về hạnh phúc một cách toàn diện: nhận diện nguyên nhân của hạnh phúc, thấy rõ những giới hạn của nó, và quan trọng hơn, nhìn thẳng vào gốc rễ của những bất toàn, khổ đau trong đời sống con người.

“Hạnh phúc của mình không được xây dựng trên khổ đau của người khác”, Thiền sư Ajahn Brahm nhấn mạnh.

QUỲNH YÊN