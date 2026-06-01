Haier kỷ niệm 1 năm tại Việt Nam

Sau tròn một năm gia nhập thị trường Việt Nam, Haier – thương hiệu thiết bị gia dụng dẫn đầu toàn cầu đã trình làng hệ sinh thái sản phẩm cao cấp gồm bộ sưu tập (BST) tủ lạnh Horizon và dòng TV QD-MiniLED 100 inch.

Haier kỷ niệm 1 năm gia nhập thị trường Việt Nam.

Kể từ cột mốc chính thức gia nhập thị trường Việt Nam vào tháng 5-2025, Haier đã nhanh chóng thiết lập vị thế thông qua mối quan hệ đối tác chiến lược với hệ thống Điện Máy Xanh. Với hơn 150 quầy thương hiệu tiêu chuẩn trên toàn quốc, Haier không chỉ mang đến các sản phẩm "Đẳng cấp toàn cầu" mà còn chứng minh cam kết đồng hành dài hạn bằng chính sách hậu mãi vượt trội.

Tâm điểm của đợt ra mắt lần này là BST tủ lạnh Haier Horizon, biểu tượng mới về công nghệ bảo quản thực phẩm. Điểm nhấn công nghệ nằm ở ngăn từ trường Nutri Bank (độc quyền trên model HM800ASWMBVNU1), sử dụng môi trường từ trường tĩnh để ổn định phân tử nước. Giải pháp này giúp giảm thiểu việc phá vỡ tế bào khi rã đông, bảo vệ cấu trúc thực phẩm và giữ trọn đến 95% lượng protein trong thịt sau 10 ngày bảo quản.

Bên cạnh đó, dòng Horizon còn khai mở trải nghiệm tương tác thông minh qua cửa sổ thông minh SmartView. Nhờ cảm biến người dùng, cửa tủ sẽ tự động bật sáng để quan sát bên trong mà không cần mở cửa, giúp hạn chế thất thoát hơi lạnh và tiết kiệm điện năng. Kết hợp với hệ thống làm đá chuyên biệt PureSpace Ice khép kín, thiết bị đảm bảo ngăn ngừa nhiễm khuẩn chéo và giữ vị thanh mát tuyệt đối cho đá viên. Với dung tích lên đến 716L, đây thực sự là giải pháp lưu trữ khổng lồ cho các gia đình hiện đại.

Hoàn thiện hệ sinh thái giải trí tại gia, Haier gây ấn tượng mạnh với dòng TV QD-MiniLED M96 Series kích thước lên đến 100 inch. Thiết bị là sự giao thoa giữa công nghệ chấm lượng tử (Quantum Dots) và hệ thống đèn nền MiniLED, mang lại độ sáng vượt ngưỡng 2.000 nits cùng khả năng tái tạo màu sắc chính xác 99%.

"Bộ não" của toàn hệ thống là chip xử lý đa nhiệm UltraSense AI, có khả năng tối ưu hóa hình ảnh và âm thanh theo thời gian thực. Đối với các tín đồ giải trí, tần số quét thực 144Hz (lên đến 240Hz khi chơi game) giúp triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng xé hình. Trải nghiệm thính giác cũng được nâng cấp lên chuẩn phòng thu với hệ thống loa 6.2.2 kênh, tổng công suất 128W được tinh chỉnh bởi thương hiệu âm thanh danh tiếng KEF từ Anh Quốc. Đặc biệt, thiết kế Zero Gap ôm sát tường giúp chiếc TV khổng lồ này hiện diện như một tác phẩm nghệ thuật tinh tế trong không gian sống.

Khẳng định chất lượng sản phẩm, Haier triển khai chế độ VIP Care cho tất cả các dòng TV mới với 2+2 năm bảo hành và chính sách 1 đổi 1 trong vòng 730 ngày nếu có lỗi màn hình từ nhà sản xuất. Khách hàng đặt trước dòng TV 100 inch còn nhận được voucher giảm giá đến 20 triệu đồng cùng quà tặng là tủ lạnh Horizon trị giá gần 36 triệu đồng. Những nỗ lực này không chỉ minh chứng cho sức mạnh công nghệ mà còn thể hiện triết lý "khách hàng là trọng tâm" mà Haier kiên trì theo đuổi trong suốt hành trình một năm bứt phá tại Việt Nam…

KIM THANH