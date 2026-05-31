Huy động nguồn lực quốc tế về tài chính thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh

Tại Diễn đàn Kết nối Công nghệ Việt Nam – Singapore, đại diện Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC), Touchstone Partners và Quỹ Temasek Foundation đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược ba bên nhằm huy động nguồn lực quốc tế về tài chính, tri thức và kết nối.

Tại Việt Nam, cuộc thi Net Zero Challenge đóng góp vào quá trình chuyển đổi xanh và tăng trưởng bền vững.

Thỏa thuận nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ, qua đó đóng góp vào quá trình chuyển đổi xanh và tăng trưởng bền vững của Việt Nam. Net Zero Challenge 2026 được xác định là sáng kiến hợp tác trọng điểm đầu tiên của các bên.

Thỏa thuận Hợp tác Chiến lược ba bên đã thiết lập những lĩnh vực quan trọng, ưu tiên để ba tổ chức cùng phối hợp, bao gồm: Đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế xanh nhằm hỗ trợ các sáng kiến, chương trình và dự án góp phần vào quá trình chuyển đổi xanh. Huy động vốn và quan hệ đối tác chiến lược, kết nối với các nhà đầu tư, tổ chức tài chính, doanh nghiệp, tổ chức thiện nguyện và đối tác phát triển nhằm huy động nguồn lực tài chính và chiến lược cho các sáng kiến đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Phát triển hệ sinh thái và thị trường để kiến tạo các nền tảng kết nối nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình triển khai giải pháp xanh và khí hậu tại Việt Nam…

Dự án đầu tiên trong khuôn khổ thỏa thuận Hợp tác này là cuộc thi Net Zero Challenge lần thứ 4 (gọi tắt là N0C 2026), bắt đầu nhận hồ sơ từ tháng 7-2026. Được biết đây là chương trình do Touchstone Partners và Quỹ Temasek Foundation tổ chức, phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM (HIDS) từ năm 2023.

Qua ba kỳ tổ chức liên tiếp vào các năm 2023, 2024 và 2025, chương trình đã thu hút 1.500 giải pháp đổi mới sáng tạo tham gia, huy động hàng triệu đô Singapore nguồn vốn xúc tác và hỗ trợ hàng chục đơn vị đổi mới sáng tạo trong hành trình phát triển và ứng dụng các giải pháp công nghệ khí hậu và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

BÌNH LÂM