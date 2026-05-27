Cứ 28,5 giây có một chiếc smartphone HONOR ra đời

Thâm Quyến được xem là một trong những trung tâm công nghệ năng động bậc nhất Trung Quốc và nơi đây HONOR đã xây dựng vị thế của mình bằng một con đường rất riêng: Đầu tư mạnh cho nghiên cứu, làm chủ công nghệ cốt lõi và tối ưu hóa sản xuất bằng tự động hóa cùng trí tuệ nhân tạo.

Một góc khu sản xuất di động HONOR tại Thâm Quyến

Ngay từ lúc đặt chân vào khu R&D, có thể cảm nhận rõ nhịp vận hành khẩn trương nhưng rất trật tự của một hệ thống nghiên cứu được tổ chức bài bản. HONOR cho biết hơn 70% nhân sự của hãng tập trung cho R&D, với 7 trung tâm và hơn 100 phòng thí nghiệm sáng tạo trên toàn cầu.

Tại trung tâm R&D ở Thâm Quyến, HONOR kết hợp nghiên cứu cơ bản với thử nghiệm thực tế một cách rất chặt chẽ. Hãng áp dụng hơn 200 hạng mục kiểm tra và hơn 600 tiêu chuẩn chất lượng, bao phủ từ thiết kế sản phẩm, vật liệu cho đến hiệu năng pin.

Khi chứng kiến cách mỗi mẫu thử được đưa qua các vòng kiểm tra liên tiếp, hiểu vì sao HONOR nhấn mạnh nhiều đến chất lượng và độ bền. Một chiếc smartphone ở đây không chỉ được thiết kế để đẹp trên bản vẽ, mà phải “sống sót” qua hàng loạt bài test mô phỏng những tình huống sử dụng thật ngoài đời.

Đi sâu hơn vào các phòng thí nghiệm chuyên môn, dấu ấn sáng tạo của HONOR càng rõ.

Ở Display Module Lab, hãng dùng phương pháp design-of-experiments để thử nghiệm nhiều phương án lớp phủ và vật liệu màn hình, nhằm tạo ra một tấm nền vừa mỏng nhẹ vừa bền bỉ. Đặc biệt ấn tượng với những cải tiến về bản lề trên các thiết bị gập, nơi HONOR tăng bán kính khoang hình giọt nước bên trong cơ cấu gập để giảm nếp gấp trên màn hình.

Nếu trung tâm R&D là nơi ươm mầm ý tưởng, thì khu công nghiệp sản xuất thông minh của HONOR chính là nơi ý tưởng ấy được biến thành hiện thực bằng tốc độ và độ chính xác đáng nể. Khu công nghiệp này được khai trương năm 2021, tích hợp trung tâm kiểm định sản phẩm, trung tâm sản xuất hàng loạt cho flagship, khu ươm tạo công nghệ mới và trung tâm phát triển năng lực sản xuất thông minh.

Đứng giữa không gian sản xuất tự động, thấy rõ mỗi chuyển động đều có mục đích rõ ràng và con người chỉ làm phần việc là “ra lệnh”.

Đáng chú ý, trong các dây chuyền sản xuất thiết bị di động của hãng này, rất nhiều thiết bị sản xuất được chính HONOR phát triển, đưa vào vận hành trong dây chuyền sản xuất.

Người dẫn đoàn bày tỏ: “Đây là chất riêng của chúng tôi và có một số thiết bị sản xuất di động của HONOR đã được cung cấp cho các hãng sản xuất khác và đây xem như sự hợp tác để cùng phát triển ngành di động”.

HONOR cho biết nhà máy đạt 85% tự động hóa, trong đó hơn 60% hệ thống tự động do chính đội ngũ R&D của hãng phát triển nội bộ. Với mỗi chiếc smartphone hoàn thiện chỉ trong 28,5 giây, dây chuyền này cho thấy sự kết hợp rất chặt giữa nghiên cứu và sản xuất. Điều đó cũng nói lên một thực tế: HONOR không phụ thuộc hoàn toàn vào giải pháp bên ngoài, mà đang tự xây năng lực công nghệ cho chính họ.

Một trong những điểm khiến chuyến tham quan trở nên thuyết phục là cách HONOR đưa AI vào nhiều khâu sản xuất. Từ kiểm tra khối lượng gel tản nhiệt bằng thuật toán AI đến siết ốc tự động hai đường, tất cả đều nhằm giảm sai số và chặn lỗi ngay từ đầu.

Hay hệ thống laser đánh dấu mã QR trên mainboard giúp truy xuất nguồn gốc 100% linh kiện đến sản phẩm hoàn chỉnh.

Đó là những công đoạn người dùng không nhìn thấy, nhưng chính chúng tạo nên sự khác biệt ở phần chất lượng bên trong của một chiếc smartphone.

Dù tự động hóa ở mức cao, HONOR vẫn giữ 3 “Consumer Experience Officers” để kiểm tra thủ công các yếu tố như chụp ảnh, âm thanh, hiển thị và trải nghiệm thực tế. Chi tiết này gợi cho tôi một cảm giác rất rõ: giữa nhịp máy móc, con người vẫn được đặt ở trung tâm. Công nghệ ở đây không làm lu mờ trải nghiệm, mà quay lại phục vụ trải nghiệm.

Trong bối cảnh đó, HONOR 600 Series đang được sản xuất, như kết tinh của cả một hệ sinh thái R&D và dây chuyền sản xuất hiện đại. Nhìn qua có thể thấy dòng máy gồm HONOR 600 và HONOR 600 Pro, nổi bật với màn hình OLED 6,57 inch, độ sáng đỉnh lên tới 8.000 nits, camera chính 200MP, pin dung lượng lớn và nhiều tính năng AI…

HONOR 600 Series không chỉ là một dòng smartphone mới, mà còn là minh chứng cho cách HONOR thể hiện năng lực nghiên cứu thành sản phẩm thương mại một cách rất bài bản. Dự kiến trong tháng 6 này HONOR 600 Series sẽ được ra mắt tại Việt Nam, đây là một sản phẩm đáng mong chờ.

BÁ TÂN