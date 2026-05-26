Dreame công bố Cristiano Ronaldo trở thành Đại sứ thương hiệu toàn cầu

Dreame Technology hợp tác cùng Cristiano Ronaldo với thông điệp “Dreame to Win”.

Đây không đơn thuần là một bản hợp đồng đại diện hình ảnh, mà là sự cộng hưởng giữa hai biểu tượng cùng theo đuổi triết lý dẫn đầu: Một bên là vận động viên sở hữu tinh thần kỷ luật và khát vọng chiến thắng bền bỉ bậc nhất thế giới, một bên là thương hiệu công nghệ đang định nghĩa lại chuẩn mực sống cao cấp bằng những đột phá về AI và hệ sinh thái nhà thông minh.

Thông qua mối quan hệ hợp tác chiến lược này, Dreame tiếp tục khẳng định vị thế toàn cầu sau nhiều năm tăng trưởng mạnh mẽ và liên tục tạo dấu ấn trong lĩnh vực động cơ tốc độ cao, công nghệ AI và thiết bị gia dụng thông minh cao cấp. Việc Cristiano Ronaldo đồng hành cùng Dreame được xem là bước tiến mang tính biểu tượng, phản ánh tầm vóc quốc tế cũng như tham vọng dẫn dắt thị trường gia dụng thông minh phân khúc cao cấp trên quy mô toàn cầu của thương hiệu.

Với thông điệp “Dreame to Win”, được phát triển như tinh thần cốt lõi của mối quan hệ hợp tác lần này, đại diện cho sự kết hợp giữa tư duy chiến thắng đẳng cấp thế giới và những đổi mới công nghệ tiên tiến. Không chỉ hướng đến sự tiện nghi, Dreame mong muốn tái định nghĩa “sống thông minh” như một công cụ giúp người dùng tối ưu hiệu suất sống, tận hưởng trải nghiệm cao cấp và chủ động chinh phục mục tiêu mỗi ngày.

Trong khuôn khổ hợp tác, hình ảnh của Cristiano Ronaldo sẽ xuất hiện xuyên suốt hệ sinh thái sản phẩm của Dreame, từ đó truyền tải rõ nét phong cách sống "thông minh hơn, sạch hơn" mà thương hiệu hướng đến. Sự kết hợp giữa tầm ảnh hưởng toàn cầu của Ronaldo và hệ sinh thái công nghệ tiên tiến của Dreame được kỳ vọng sẽ tạo nên một chuẩn mực mới cho cuộc sống hiện đại và đẳng cấp.

BÌNH LÂM