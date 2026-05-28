Schneider Electric khẳng định vị thế "Nơi làm việc xuất sắc"

Schneider Electric được vinh danh trong Bảng xếp hạng Best Workplaces in Vietnam 2026

Trong lộ trình hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi năng lượng xanh, Schneider Electric tiếp tục xác lập vị thế dẫn đầu khi năm thứ hai liên tiếp được vinh danh trong Bảng xếp hạng Best Workplaces in Vietnam 2026 (Hạng mục doanh nghiệp Vừa). Đây là kết quả từ quá trình phân tích chặt chẽ dữ liệu khảo sát với gần 75.000 phản hồi, đại diện cho tiếng nói của hơn 111.000 người lao động tại Việt Nam, khẳng định uy tín của một thương hiệu công nghệ năng lượng hàng đầu thế giới.

Với hơn ba thập kỷ hiện diện tại Việt Nam, tập đoàn này kiên trì theo đuổi chiến lược thu hút và giữ chân nhân tài thông qua sự đầu tư bền bỉ, có chủ đích để kiến tạo môi trường làm việc đạt chuẩn quốc tế. Văn hóa doanh nghiệp tại đây được định hình xuyên suốt qua bộ giá trị cốt lõi IMPACT (Hòa nhập - Chuyên gia - Mục tiêu - Hành động - Hiếu kỳ - Tinh thần đồng đội), đóng vai trò kim chỉ nam thúc đẩy hiệu suất và củng cố sự gắn kết giữa con người và tổ chức. Minh chứng rõ nét nhất là chỉ số Trust Index với 93% người lao động đánh giá đây là nơi làm việc tuyệt vời và 97% khẳng định được trao cơ hội phát triển công bằng, không phân biệt giới tính.

Để thích ứng với bối cảnh chuyển đổi nhanh của ngành, Schneider Electric đã triển khai đồng bộ các chương trình đào tạo kỹ năng số, đặc biệt là nâng cao năng lực về Trí tuệ nhân tạo (AI) cho đội ngũ nhân sự. Những mô hình đổi mới như "Cố vấn ngược" (Reverse Mentoring) thúc đẩy sự thấu hiểu đa thế hệ hay "Khai vấn dành cho nữ nhân viên" không chỉ nâng cao năng lực lãnh đạo mà còn củng cố cam kết về một môi trường làm việc đa dạng và hòa nhập.

Lãnh đạo Schneider Electric xác định chuyển đổi chỉ thực sự bền vững khi được dẫn dắt bởi yếu tố con người. Theo bà Cáp Thị Minh Trang, Giám đốc Nhân sự Schneider Electric Việt Nam và Campuchia, doanh nghiệp không chỉ đầu tư vào năng lực công nghệ mà còn kiến tạo một hệ sinh thái nơi mỗi cá nhân đều có thể phát triển, từ đó hình thành lực lượng lao động sẵn sàng dẫn dắt tương lai năng lượng và số hóa.

BÌNH LÂM