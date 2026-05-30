Xiaomi 17T Series với tham vọng phổ cập nhiếp ảnh di động cao cấp

Sự kiện ra mắt dòng Xiaomi 17T Series tại TPHCM không chỉ đánh dấu bước tiến mới của gã khổng lồ công nghệ trong việc làm chủ các giải pháp hình ảnh, mà còn khẳng định cam kết đưa những trải nghiệm flagship "đậm chất Leica" đến gần hơn với tệp người dùng trẻ năng động và sáng tạo nội dung.

Xiaomi 17T Series vừa được ra mắt tại TPHCM

Sự xuất hiện của nghệ sĩ Chi Pu với vai trò Đại sứ thương hiệu đã góp phần truyền tải rõ nét tinh thần trẻ trung, hiện đại của dòng máy năm nay. Với ngôn ngữ thiết kế thanh thoát, các tùy chọn màu sắc thời thượng như Xanh Thẫm, Tím Trầm hay Trắng Ngọc, Xiaomi 17T Series không chỉ là một thiết bị công nghệ mà còn là món đồ trang sức công nghệ thể hiện cá tính riêng của người sở hữu.

Tiếp nối thành công rực rỡ của thế hệ tiền nhiệm với mức tăng trưởng doanh số ấn tượng lên đến 150%, Xiaomi vừa chính thức giới thiệu Xiaomi 17T Series tại thị trường Việt Nam. Đây được xem là bước chuyển mình quan trọng khi lần đầu tiên hệ thống camera Leica 5x Telephoto, vốn là đặc quyền của các dòng máy siêu cao cấp – đã được trang bị đồng nhất trên cả hai phiên bản Xiaomi 17T và Xiaomi 17T Pro.

Điểm nhấn công nghệ nằm ở việc sử dụng ống kính Leica Summilux trên camera chính 50MP, cho phép thu sáng vượt trội và tái tạo chi tiết sắc nét trong mọi điều kiện ánh sáng. Đặc biệt, camera telephoto 50MP với tiêu cự tương đương 115mm cùng khả năng AI Ultra Zoom lên đến 120x giúp người dùng dễ dàng bắt trọn những khoảnh khắc từ sân khấu đến đường phố với độ chi tiết cao và chiều sâu ấn tượng.

Không chỉ dừng lại ở ảnh tĩnh, bộ đôi này còn khai mở khái niệm "nhiếp ảnh động" thông qua tính năng Leica Live Moment. Thay vì một khung hình đơn lẻ, tính năng này lưu giữ trọn vẹn bầu không khí và cảm xúc tại thời điểm bấm máy, kết hợp cùng hệ thống watermark Leica độc quyền, tạo nên dấu ấn thị giác khác biệt cho những người đam mê sáng tạo nội dung số.

Bên cạnh cuộc cách mạng về hình ảnh, Xiaomi 17T Series còn là minh chứng cho sự bứt phá về cấu hình phần cứng. Phiên bản cao cấp nhất Xiaomi 17T Pro sở hữu "trái tim" là vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 sản xuất trên tiến trình 3nm tiên tiến, đi kèm hệ thống tản nhiệt Xiaomi 3D IceLoop System giúp thiết bị vận hành ổn định ngay cả khi xử lý các tác vụ đồ họa nặng hay quay video 8K.

Để giải quyết bài toán năng lượng cho người dùng hiện đại, Xiaomi đã trang bị viên pin silicon-carbon dung lượng lên đến 7.000mAh trên bản Pro, tích hợp công nghệ sạc nhanh 100W HyperCharge. Trong khi đó, phiên bản tiêu chuẩn Xiaomi 17T cũng không hề kém cạnh với chip Dimensity 8500-Ultra và pin 6.500mAh, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu giải trí và làm việc xuyên suốt ngày dài.

Đáng chú ý, đây là dòng sản phẩm đầu tiên tích hợp sâu hệ điều hành Xiaomi HyperOS 3 cùng bộ công cụ Xiaomi HyperAI. Những tính năng như Circle to Search with Google hay Google Gemini không chỉ là công cụ hỗ trợ mà còn là "trợ lý ảo" thực thụ, giúp tối ưu hóa từ việc tìm kiếm thông tin đến chỉnh sửa hình ảnh nâng cao.

Ông Neo Chen, Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam khẳng định, việc trang bị camera Leica 5x Telephoto trên cả hai phiên bản là nỗ lực của hãng nhằm phổ cập công nghệ cao cấp đến đông đảo người dùng Việt Nam. Đây chính là bước đi chiến lược để Xiaomi tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu trong phân khúc flagship tại thị trường trong nước.

Xiaomi 17T phiên bản 12GB + 256GB giá 20.090.000 đồng, Xiaomi 17T Pro phiên bản 12GB + 256GB giá 23.990.000 đồng, phiên bản 12GB + 512GB: 24.990.000 đồng, phiên bản 12GB + 1TB giá 26.990.000 đồng. Trong giai đoạn đặt trước (29-5 đến 7-6-2026), người mua giảm trực tiếp 3.500.000 đồng và hỗ trợ thu cũ đổi mới lên đến 3.000.000 đồng cùng nhiều ưu đãi khác.

BÌNH LÂM