Mỹ: Đảng Cộng hòa mở xổ số cho công chúng dự đại hội giữa kỳ

Ủy ban quốc gia đảng Cộng hòa Mỹ (RNC) ngày 15-8 bắt đầu chương trình xổ số lấy vé, cho phép công chúng đăng ký tham dự Đại hội giữa nhiệm kỳ của đảng tại Dallas, bang Texas, ngày 9 và 10-9.

Mục đăng ký vé xổ số dự đại hội giữa nhiệm kỳ của đảng Cộng hòa Mỹ trên website của đảng này

Đây là lần đầu tiên một đại hội cấp quốc gia của một đảng chính trị Mỹ mở rộng quyền tiếp cận cho công chúng thông qua hình thức quay xổ số. Theo RNC, người dân có thể đăng ký vé cho một hoặc cả hai ngày, một số được vào khu vực VIP, số khác được tham gia các hoạt động bên lề và có cơ hội dự sự kiện có Tổng thống Donald Trump. Người được chọn sẽ được thông báo vào ngày 4-9 và có 24 giờ để xác nhận.

Theo CNN, đại hội dự kiến thu hút hơn 20.000 người, gồm lãnh đạo, đại biểu, nhà tài trợ, tình nguyện viên và giới truyền thông. Sự kiện được tổ chức sau khi mùa bầu cử sơ bộ kết thúc và trước khi nhiều bang bắt đầu bỏ phiếu sớm, nhằm tạo động lực cho đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11.

Chủ tịch RNC Joe Gruters cho biết, đại hội sẽ giới thiệu thành tựu và chính sách của chính quyền Tổng thống Trump; quảng bá ứng cử viên Cộng hòa và huy động cử tri. Thông điệp trọng tâm gồm giảm thuế, tăng cường an ninh biên giới, giảm tội phạm, chống gian lận và hướng tới mục tiêu giúp đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát Quốc hội.

KHÁNH MINH