Qatar bác thông tin bắt giữ 3 phi công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar bác bỏ thông tin cho rằng nước này bắt giữ 3 phi công Iran, sau khi Tehran kêu gọi thả người.

Các phi công Iran trước khi xuất kích. Ảnh: TASNIM

Ngày 15-8 (giờ địa phương), trên mạng xã hội X, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed al-Ansari cho biết Iran kiên quyết bác bỏ những thông tin đang lan truyền về việc bắt giữ các phi công Iran, gọi đây là những tuyên bố sai lệch trong lúc các nỗ lực ngoại giao nhằm giảm căng thẳng trong khu vực đang diễn ra.

Trước đó, Iran lần đầu công khai cho biết 3 phi công nước này mất tích sau vụ không kích căn cứ quân sự Mỹ tại Qatar đã bị Qatar bắt, đồng thời đề nghị Ủy ban chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) điều tra tình trạng và thúc đẩy trả tự do cho các phi công này.

Theo hãng tin Tasnim (Iran), trong thư gửi Chủ tịch ICRC Mirjana Spoljaric Egger, Chuẩn tướng Mohammad Baqerzadeh, Chỉ huy Ủy ban tìm kiếm người mất tích thuộc Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Iran, bày tỏ quan ngại sâu sắc về số phận 3 phi công Iran. Ông Baqerzadeh cho biết, ngày 2-3, hai máy bay chiến đấu Su-24 của Iran bay về phía một căn cứ quân sự Mỹ tại Qatar, thực hiện nhiệm vụ đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào nước này. Trên đường trở về, hai máy bay bị phòng không đối phương tấn công, buộc các phi công phải nhảy dù.

Chuẩn tướng Majid Kazemi bị thiệt mạng. Thi thể ông sau đó được tìm thấy và đưa về Iran an táng. Ông Baqerzadeh cho biết 3 phi công còn lại là Javad Salehi, Abdolmajid Dashtian và Omran Behraveshian bị lực lượng Qatar bắt sống.

Quan chức quân sự Iran cáo buộc Qatar suốt 6 tháng qua không bảo đảm quyền của tù binh theo luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Geneva. Tehran chưa được gặp hoặc liên lạc với các phi công, cũng như chưa thể kết nối họ với gia đình và các quan chức phụ trách vụ việc, bất chấp các nỗ lực ngoại giao.

HUY QUỐC