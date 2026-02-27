Tổng thống Mỹ để ngỏ khả năng đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên

Ngày 26-2 (giờ địa phương), một quan chức Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Triều Tiên mà không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại làng đình chiến Panmunjom ở Khu phi quân sự liên Triều (tháng 6-2019). Ảnh: YONHAP

Quan chức Nhà Trắng nhấn mạnh trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Trump đã tổ chức 3 hội nghị thượng đỉnh mang tính lịch sử với nhà lãnh đạo Triều Tiên, góp phần ổn định tình hình trên Bán đảo Triều Tiên.

Theo quan chức này, chính sách của Mỹ đối với Triều Tiên không thay đổi. Tổng thống Trump vẫn sẵn sàng đối thoại với nhà lãnh đạo Kim Jong Un mà không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Phản ứng từ Nhà Trắng được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện đồn đoán Tổng thống Trump có thể tìm kiếm cơ hội thúc đẩy đối thoại với Bình Nhưỡng trong chuyến thăm Trung Quốc dự kiến diễn ra từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 tới.

Trước đó, theo cơ quan thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), tại Đại hội lần thứ IX Đảng Lao động Triều Tiên, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết Bình Nhưỡng “không có lý do gì để không có quan hệ tốt với Mỹ” nếu Washington rút lại chính sách thù địch. Ông đồng thời nhấn mạnh triển vọng quan hệ Mỹ–Triều “hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của phía Mỹ”.

Trong nhiệm kỳ đầu, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có 3 cuộc gặp trực tiếp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un: tại Singapore (tháng 6-2018), tại Hà Nội (tháng 2-2019) và tại làng đình chiến Panmunjom ở Khu phi quân sự liên Triều (tháng 6-2019). Các cuộc gặp này từng được kỳ vọng mở ra tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, dù đến nay các cuộc đàm phán vẫn chưa đạt được đột phá đáng kể.

HUY QUỐC