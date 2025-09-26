Hàn Quốc: Tàu Triều Tiên xâm phạm ranh giới trên biển

Theo Korea Times, Bộ Tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc cho biết, vào 5 giờ sáng 26-9 (giờ địa phương), một tàu Triều Tiên đã vượt qua đường phân định ranh giới trên biển giữa hai miền Triều Tiên ở khu vực Đường giới hạn phía Bắc (NLL).

Tàu Triều Tiên rút khỏi khu vực kiểm soát hàng hải của Hàn Quốc. Ảnh: KOREA TIMES/BỘ THỐNG NHẤT HÀN QUỐC

Lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Hàn Quốc đã nổ súng cảnh cáo. Tàu Triều Tiên sau đó chuyển hướng về phía Tây và rút lui khỏi khu vực kiểm soát hàng hải của Hàn Quốc.

Một tàu vận tải 2.800 tấn của Hải quân Hàn Quốc đang hoạt động trong khu vực vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Giới chức Triều Tiên chưa đưa ra phản hồi về vụ việc. Bộ Tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc khẳng định, đã theo dõi kỹ mọi động thái từ phía tàu Triều Tiên và tuân thủ mọi quy trình, thủ tục tác chiến để đối phó; đồng thời nhấn mạnh, sẽ kiên quyết đối phó với mọi tình huống để bảo vệ vững chắc chủ quyền tại khu vực NLL.

PHƯƠNG NAM