Hàn Quốc vào giai đoạn "siêu chiến dịch" trước cuộc bầu cử địa phương

Hàn Quốc đang bước vào giai đoạn “siêu chiến dịch” trước cuộc bầu cử địa phương ngày 3-6, khi hai đảng lớn nhất là đảng Dân chủ (DP) cầm quyền và đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) đối lập đồng loạt tăng tốc vận động tại các địa bàn chiến lược.

Cuộc bầu cử năm nay được xem là phép thử quan trọng đối với cán cân quyền lực nước này trước thềm bầu cử tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo.

Theo quy định, cử tri Hàn Quốc sẽ đồng thời bầu 17 thị trưởng và tỉnh trưởng cùng lãnh đạo quận, huyện, hội đồng địa phương và người đứng đầu các cơ quan giáo dục địa phương. Nếu năm 2022, PPP áp đảo với 12/17 ghế lãnh đạo địa phương thì hiện nay, khoảng cách giữa hai đảng đã thu hẹp đáng kể.

Tâm điểm chú ý tiếp tục là tỉnh Gyeonggi và thủ đô Seoul - nơi tập trung đông cử tri trung lưu và lao động trẻ. Các vấn đề như giá nhà tăng cao, việc làm thanh niên, giao thông công cộng và tái phát triển đô thị đang trở thành chủ đề tranh cử nổi bật.

Giới quan sát cho rằng kết quả cuộc bầu cử sẽ ảnh hưởng lớn đến chiến lược dài hạn của cả DP và PPP trong những năm tới.

