Lừa đảo trực tuyến chuyển địa bàn hoạt động sang Indonesia

Lực lượng chức năng Indonesia cảnh báo các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đang có xu hướng dịch chuyển sang Indonesia, sau khi các quốc gia láng giềng thắt chặt các chiến dịch truy quét tội phạm công nghệ cao.

Các nhóm tội phạm lừa đảo, cờ bạc trực tuyến chuyển địa bàn sang Indonesia.

Trả lời phỏng vấn báo The Jakarta Post, Thiếu tướng Untung Widyatmoko, Thư ký Đơn vị cảnh sát quốc tế Indonesia, cho biết sau các chiến dịch trấn áp quyết liệt và hiệu quả tại quốc gia như Campuchia, Thái Lan vào đầu năm 2026, Indonesia đang trở thành mục tiêu ưu tiên để các nhóm tội phạm lừa đảo và cờ bạc trực tuyến đặt máy chủ và cơ sở vận hành.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi các lực lượng thuộc Cục Điều tra hình sự của Cảnh sát Quốc gia Indonesia mở cuộc đột kích vào một tòa nhà văn phòng tại TP Jakarta hôm 9-5. Trụ sở này đã được dùng cho hoạt động cờ bạc trực tuyến xuyên biên giới được 2 tháng.

MINH CHÂU