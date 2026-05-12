Mỹ điều tra hơn 120 phòng thí nghiệm sinh học ở nước ngoài

Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard xác nhận Chính phủ Mỹ đang điều tra hơn 120 phòng thí nghiệm sinh học ở nước ngoài được Washington tài trợ trong nhiều thập niên, nhằm chấm dứt các công trình thí nghiệm có nguy cơ cao liên quan đến sự phát tán virus độc hại.

Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard. Ảnh: Francis Chung/POLITICO

Cuộc điều tra được tiến hành theo sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bà Gabbard cho biết nhóm của Văn phòng Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ đang xác định vị trí các phòng thí nghiệm, loại mầm bệnh được lưu trữ và các nghiên cứu đang được tiến hành, nhằm chấm dứt những công trình có nguy cơ đe dọa sức khỏe, đời sống của người dân Mỹ và thế giới.

Giới chức Văn phòng Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ cho biết các phòng thí nghiệm sinh học này trải rộng trên hơn 30 quốc gia. Nhiều nơi từng nhận tài trợ thông qua chương trình của Bộ Chiến tranh Mỹ nhằm tiêu hủy vũ khí hủy diệt hàng loạt sau Chiến tranh lạnh. Trong đó, hơn 40 phòng thí nghiệm sinh học đang bị rà soát nằm tại Ukraine.

Trước đó, trong tuyên bố ngày 9-3-2022, chính quyền Tổng thống Joe Biden từng phủ nhận sự tồn tại của các phòng thí nghiệm hóa học hoặc sinh học do Mỹ sở hữu hay điều hành tại Ukraine.

MINH CHÂU