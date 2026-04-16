Bữa ăn học đường phải có phương thức kiểm soát riêng biệt

TPHCM hiện có khoảng 3.500 trường học với hơn 2,6 triệu học sinh. Trong đó, nhiều trường tổ chức bữa ăn bán trú. Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, an toàn thực phẩm (ATTP) phải ở tiêu chuẩn cao nhất. Những đơn vị cung ứng suất ăn cũng cần được giám sát nghiêm ngặt.

Đơn vị cung cấp nguyên liệu phải uy tín

Khoảng 1 tháng qua, con trai của chị Phan Thị Thủy (40 tuổi, phường An Khánh, TPHCM) thường xuyên than thở về bữa ăn trưa của Trường Tiểu học N.H rằng cơm khô, đồ ăn có mùi, phần cơm ít. Chị Thủy vào nhóm phụ huynh hỏi thăm và nhận nhiều ý kiến tương tự. Sau khi phản ánh với nhà trường, chất lượng suất ăn vẫn chưa cải thiện nhiều. “Tôi cho rằng, bữa ăn học đường cần phải có phương thức kiểm soát riêng biệt. Không phải đứa trẻ nào cũng có thể nhận biết bữa ăn tệ, hoặc đủ dũng cảm để nói ra”, chị Thủy nói.

Bữa ăn trưa tại một trường mầm non trên địa bàn TPHCM ẢNH: Khánh Chi

Mới đây nhất là việc hơn 200 học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới, TPHCM) nghi bị ngộ độc thực phẩm. Đến nay, 4 trường học tại TPHCM đã ngưng nhận suất ăn của công ty liên quan đến vụ việc trên.

Bà Nguyễn Thị Nụ, Giám đốc Công ty TNHH MTV suất ăn công nghiệp T.A., cho biết: “Chúng tôi ký hợp đồng với các đối tác cung cấp nguyên liệu với những ràng buộc chặt chẽ để tăng trách nhiệm của họ. Ngoài yêu cầu về hồ sơ, chúng tôi phải đến tận xưởng hoặc nhà vườn để kiểm tra thực tế”. Tương tự, đại diện Công ty cổ phần H.P.C. nhận định điều quan trọng nhất đảm bảo suất ăn an toàn là nhà cung cấp nguyên liệu phải uy tín.

Đa dạng cách thức giám sát

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở ATTP TPHCM, cho biết, TPHCM hiện có khoảng 317 công ty cung ứng suất ăn với hơn 3.500 trường học. Các đơn vị đều được thẩm định, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP, nhưng đây chỉ là điều kiện để hoạt động. Nếu thiếu sự giám sát thường xuyên trong quá trình hoạt động, sẽ dễ phát sinh sai phạm. Vì thế, Sở ATTP yêu cầu 317 công ty ký cam kết tuân thủ quy định ATTP như một lời nhắc nhở về trách nhiệm trước pháp luật, trước người dân.

Bà Phạm Khánh Phong Lan cũng chỉ rõ một rào cản lớn trong công tác quản lý ATTP là quy định về thanh tra. Hiện nay, kiểm tra doanh nghiệp phần lớn phải thực hiện theo kế hoạch, được phê duyệt và thông báo trước. Việc này khiến kết quả kiểm tra không thể hiện được hoạt động thực chất. Trong quý 1-2026, cơ quan chức năng kiểm tra khoảng 30% cơ sở cung ứng, ghi nhận vẫn còn vi phạm. Từ thực tế này, Sở ATTP TPHCM kiến nghị các cấp thẩm quyền cho phép tăng cường thanh tra đột xuất dựa trên các nguồn tin có cơ sở, để phát hiện sai phạm.

Thầy Nguyễn Văn Ngai, nguyên Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, đề xuất các trường học lập một tổ gồm đại diện trường, phụ huynh để kiểm soát nguồn thực phẩm cũng như thành phẩm. Thành viên của tổ cần có kiến thức về ATTP, tính độc lập và khách quan.

Ngày 15-4, Văn phòng UBND TPHCM thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường về vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới, TPHCM). Phó Chủ tịch UBND TPHCM giao nhiệm vụ cho Sở ATTP hỗ trợ nhà trường chọn nhà cung cấp suất ăn thay thế, đảm bảo uy tín, chất lượng, với chi phí tương tự để cha mẹ học sinh an tâm lao động và làm việc. Bên cạnh đó, Sở Y tế tiếp tục theo dõi chặt chẽ các trường hợp nhập viện, điều trị tại các cơ sở y tế chăm sóc học sinh tốt nhất, giúp các em sớm hồi phục và trở lại trường học. Riêng Sở GD-ĐT hỗ trợ nhà trường trong việc rà soát các học sinh có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ... Dịp này, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đề nghị các sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện quy trình phối hợp. Trong đó, Sở ATTP được giao nhiệm vụ là cơ quan chủ trì, giữ vai trò điều phối, tổng tham mưu trong xử lý, giải quyết vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm; xây dựng “cẩm nang” xử lý tình huống, thiết lập đường dây nóng hỗ trợ địa phương trong việc xử lý các trường hợp tương tự.

GIAO LINH - THU TÂM