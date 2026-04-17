TPHCM siết chặt quản lý thực phẩm

Theo văn bản số 1004, Chi cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết, trong bối cảnh kinh tế phục hồi, hoạt động lưu thông hàng hóa gia tăng mạnh đã kéo theo tình trạng buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc diễn biến phức tạp, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử và mạng xã hội.

Trước thực trạng này, theo ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TPHCM, lực lượng quản lý thị trường đã tăng cường thu thập thông tin, chủ động kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm, tập trung vào nhóm hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng như thực phẩm.

Đội Quản lý thị trường số 13 thuộc Chi cục Quản lý thị trường TPHCM kiểm tra, xử lý thực phẩm không nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn chứng từ.

Trong năm 2025, Chi cục đã kiểm tra, xử lý 268 vụ vi phạm; tạm giữ hơn 301.000 đơn vị sản phẩm, trong đó có 121 tấn thực phẩm các loại không rõ nguồn gốc. Tổng số tiền xử phạt đạt hơn 4,3 tỷ đồng, đồng thời chuyển cơ quan điều tra 9 vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Riêng 4 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã xử lý 251 vụ vi phạm liên quan đến thực phẩm; tạm giữ hơn 102.000 đơn vị sản phẩm với tổng trị giá ước tính trên 5,5 tỷ đồng; xử phạt hơn 3,7 tỷ đồng và chuyển 1 vụ có dấu hiệu sản xuất hàng giả sang cơ quan điều tra.

Đáng chú ý, đối với mặt hàng cà phê, từ giữa năm 2025 đến nay đã phát hiện 10 vụ vi phạm, tạm giữ hàng trăm ký cà phê và phụ gia không rõ nguồn gốc, tổng trị giá hơn 134 triệu đồng; xử phạt trên 155 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm.

