Vụ nhiều học sinh TPHCM nghi ngộ độc: Các trường liên quan đến đơn vị cung cấp suất ăn

Sở An toàn thực phẩm TPHCM yêu cầu 22 trường học tăng cường kiểm tra, giám sát ATTP với thực phẩm từ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vận chuyển Hữu Phước. Đây là công ty đã cung cấp suất ăn cho Trường Tiểu học Bình Quới Tây.

Sở An toàn thực phẩm (ATTP) TPHCM vừa có văn bản liên quan đến vụ hơn 200 học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây nghi ngộ độc thực phẩm.

Theo đó, Sở ATTP đã lập đoàn kiểm tra đột xuất công ty cung cấp suất ăn cho trường học này, là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vận chuyển Hữu Phước (gọi tắt là công ty Hữu Phước).

Một học sinh nghi ngộ độc được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Trong quá trình điều tra chờ xác định nguyên nhân, Sở ATTP đề nghị UBND phường, xã tăng cường kiểm tra giám sát ATTP với các trường học nhận suất ăn công nghiệp từ công ty này.

Cử nhân sự phối hợp Sở ATTP trong việc giám sát đảm bảo ATTP tại các trường học; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATTP và phòng chống ngộ độc thực phẩm.

Đối với các trường học đang nhận suất ăn từ Công ty Hữu Phước, cần tăng cường kiểm tra, giám sát ATTP với thực phẩm do công ty này cung cấp; tăng cường phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong hoạt động kiểm tra, giám sát ATTP.

Cũng theo Sở ATTP, hiện có 22 trường học, đơn vị trên địa bàn TPHCM có bếp ăn tập thể nhận suất ăn từ công ty Hữu Phước.

Trong số đó, 4 trường học đã ngưng nhận suất ăn là Trường Tiểu học Bình Quới Tây, THCS Bình Quới Tây, THCS Lam Sơn, THCS Thanh Đa.

Các trường còn lại gồm: Trường THCS Cửu Long, Trường THPT Trần Văn Giàu, Trường TH học Tô Vĩnh Diện, Trường TH Đống Đa, Trường TH Trần Quang Vinh, Trường TH Yên Thế, Trường TH Tầm Vu, Trường TH Bình Lợi Trung, Trường TH Bế Văn Đàn, Trường TH Lê Đình Chinh cơ sở 1, Trường TH Lê Đình Chinh cơ sở 2, Trường TH Lam Sơn, Trường TH Phù Đổng, Trường TH Thạnh Mỹ Tây, Trường TH Phan Văn Trị, Trường TH Nguyễn Bá Ngọc, Trường TH Ngôi nhà Thông thái, Trung tâm trẻ mồ côi tại 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Trong một diễn biến khác, ngày 15-4, Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới, TPHCM) cũng đã tổ chức lại hoạt động bán trú cho học sinh, tuy nhiên chưa tổ chức ăn đến khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng.

Phụ huynh có thể tự chuẩn bị phần ăn cho học sinh hoặc chọn phương án đón con về nhà ăn và nghỉ trưa. Nhà trường tổ chức lại bữa ăn bán trú sau khi bảo đảm các điều kiện an toàn thực phẩm, có giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng.

