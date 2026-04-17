Vụ hơn 200 học sinh nghi ngộ độc: Lập đoàn kiểm tra cơ sở cung cấp thực phẩm

Sở An toàn thực phẩm (ATTP) TPHCM sẽ tiến hành kiểm tra những cơ sở cung cấp thực phẩm cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vận chuyển Hữu Phước. Đây là đơn vị cung cấp suất ăn liên quan đến vụ nghi ngộ độc tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây.

Một học sinh nghi ngộ độc được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, ngày 9-4

Sở An toàn thực phẩm (ATTP) TPHCM vừa báo cáo UBND TPHCM tiến độ điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây, tính đến ngày 16-4.

Theo đó, Sở ATTP đã tổ chức họp cùng chuyên gia Viện Y tế Công cộng TPHCM, Sở Y tế và một số bệnh viện liên quan để thảo luận, thống nhất kết quả điều tra. Hiện, đã có dự thảo kết luận vụ việc.

Một học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Sở ATTP tiến hành thành lập tổ giám sát ATTP đối với các trường học, đơn vị có nhận suất ăn công nghiệp từ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vận chuyển Hữu Phước. Đây là đơn vị cung cấp suất ăn cho Trường Tiểu học Bình Quới Tây liên quan đến vụ việc.

Đồng thời, Sở ATTP sẽ thành lập đoàn kiểm tra các cơ sở có hợp đồng, hóa đơn chứng từ, hồ sơ ATTP của các nhà cung cấp thực phẩm cho Công ty Hữu Phước trên địa bàn TPHCM.

Cũng theo báo cáo, Sở GD-ĐT TPHCM đã trực tiếp thăm hỏi và hỗ trợ học sinh điều trị tại bệnh viện; chỉ đạo nhà trường dạy bù kiến thức, ôn tập củng cố cho các học sinh nghỉ bệnh, nằm viện trong thời gian vừa qua.

Yêu cầu nhà trường tiếp tục vệ sinh, khử khuẩn các phòng học, hỗ trợ học sinh bán trú nghỉ trưa tại trường đối với phụ huynh có nhu cầu trong thời gian tạm ngưng ăn bán trú.

Bên cạnh đó, ngày 15-4, Trường Tiểu học Bình Quới Tây tổ chức họp phụ huynh để lấy ý kiến về việc tổ chức bán trú trở lại, tỷ lệ đồng ý là 95%.

Từ ngày 17-4, Trường Tiểu học Bình Quới Tây tổ chức lại bán trú với Công ty Cổ phần thương mại-Dịch vụ Á Châu Đại Thắng (địa chỉ sản xuất: 606/23/7 Quốc Lộ 13, phường Hiệp Bình, TPHCM).

Trước đó, ngày 8-4, Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới, TPHCM) xảy ra vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, liên quan đến bữa ăn bán trú của học sinh trong các ngày 7 và 8-4. Các bệnh viện tiếp nhận khám và điều trị 206 lượt học sinh. Xét nghiệm mẫu bệnh phẩm ghi nhận có vi khuẩn salmonella.

GIAO LINH