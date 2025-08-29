Hàng ngàn bất động sản được gỡ vướng để cấp giấy chứng nhận

Chiều 29-8, Tổ công tác 5013 do Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng làm tổ trưởng, làm việc với một số chủ đầu tư để gỡ vướng một số dự án bất động sản, nhằm cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng phát biểu tại cuộc làm việc

Cụ thể, Khu nhà ở thấp tầng Khu II và Khu III trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, TPHCM do CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh làm chủ đầu tư.

Trong đó, Khu biệt thự (khu II) có 177 nền, đề nghị cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà 64/177 căn biệt thự. Khu nhà ở liên kế (Khu III) có 222 nền, đề nghị cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà 141/222 căn liên kế.

Khu nhà ở thấp tầng Khu II và Khu III thuộc một phần dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm do CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh làm chủ đầu tư để thanh toán Hợp đồng xây dựng – chuyển giao (Hợp đồng BT) dự án xây dựng 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo Quyết định giao đất số 653/QĐ-UBND ngày 14-2-2014 của UBND TPHCM. Công trình đã được chủ đầu tư và đơn vị thi công nghiệm thu công trình xây dựng, đưa vào sử dụng năm 2018.

Liên quan đến các dự án, Thanh tra Chính phủ đã có Kết luận thanh tra số 1037/KL-TTCP ngày 26-6-2019 đề nghị UBND TPHCM “rà soát việc thay đổi quy hoạch chi tiết tại các dự án đã và đang đầu tư xây dựng, trong đó tập trung rà soát các dự án như: Khu dân cư phía Nam đường Mai Chí Thọ… rà soát các dự án đã có quyết định giao đất để xem xét, xử lý, tính toán lại giá trị quyền sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật, tránh thất thoát”. Về vấn đề này, đại diện Phòng kinh tế đất (Sở NN-MT TPHCM) cho biết, chủ đầu tư đã nộp 4.200 tỷ đồng và giá trị xây lắp công trình BT khoảng 3.300 tỷ đồng, trong khi đó, giá trị của phần đất xin cấp giấy chứng nhận của các nhà đất đề nghị cấp khoảng 3.500 tỷ đồng.

Theo Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng, tại thời điểm xem xét cấp giấy chứng nhận, chủ đầu tư cũng đã thực hiện nghĩa vụ một phần, phần còn lại tiếp tục xem xét theo Nghị định 91/2025/NĐ-CP ngày 24-4-2025 của Chính phủ quy định thời điểm xác định giá đất của quỹ đất thanh toán theo hợp đồng BT tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đặc biệt là Kế hoạch 52/KH-UBND ngày 19-8-2025 của UBND TPHCM về việc thực hiện nghị định này.

"Đồng ý cấp giấy chứng nhận, nhưng chủ đầu tư phải giải trình và cam kết thực hiện khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu", Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng kết luận.

Dự án khu phức hợp tại số 128 Hồng Hà, phường Đức Nhuận, TPHCM (tên thương mại là dự án Orchard Garden) do CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc NoVa làm chủ đầu tư, quy mô 181 căn hộ, 1 khu thương mại, 246 căn officetel.

Khu đất này được UBND TPHCM ban hành Quyết định 4220/QĐ-UBND ngày 26-8-2015 cho CTCP Thương mại Phú Nhuận chuyển mục đích sử dụng khu đất có diện tích 4.302,8m2.

Đây là dự án có nguồn gốc đất từ doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, sau đó CTCP Thương mại Phú Nhuận chuyển nhượng cho CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc NoVa.

Dự án 128 Hồng Hà do Tập đoàn Novaland làm chủ đầu tư

Trước đó, ngày 25-8-2017, Sở TN-MT TPHCM có văn bản số 8742/STNMT-QLĐ về thẩm định đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận cho người mua căn hộ. sau đó, Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố tham mưu trình Giám đốc Sở TN-MT TPHCM ký cấp giấy chứng nhận cho 180/180 căn hộ và chưa giải quyết cấp giấy chứng nhận cho các căn officetel, do thời điểm này chưa có quy định cấp giấy chứng nhận cho loại hình officetel.

Nay pháp luật quy định cấp giấy chứng nhận cho loại hình officetel với mục đích sử dụng đất là đất ở. Do đó, chủ đầu tư đề nghị cấp giấy chứng nhận cho 246 căn officetel của dự án.

Đại diện doanh nghiệp phát biểu

Về nghĩa vụ tài chính của 246 căn offictel, Phòng Kinh tế đất cho biết, trước đây, tại Quyết định số 4565/QĐ-UBND của UBND TPHCM đã phê duyệt phương án giá đất theo giá thị trường tại dự án nói trên. Thời điểm đó, tiền sử dụng officetel được tính là đất văn phòng. Hiện nay, Luật đất đai xác định là đất ở nên phải tính lại.

Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng giao Phòng Kinh tế đất làm việc với chủ đầu tư để thống nhất, làm rõ nghĩa vụ tài chính phải thực hiện. sau đó thực hiện các bước để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định của Luật Đất đai, trên cơ sở đó, Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM sẽ cấp giấy chứng nhận cho 246 căn officetel này.

Dự án Khu dân cư và Công viên Phước Thiện tại phường Long Bình, TPHCM do CTCP Đầu tư và Phát triển Newco làm chủ đầu tư, quy mô 120 lô biệt thự tại các ô phố C41, C42, C43, C44.

Theo báo cáo, đến nay, chủ đầu tư đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, dự án đã được tổ chức thi công, nghiệm thu đưa vào sử dụng, các bước đầu tư, thi công xây dựng và nghiệm thu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Từ cơ sở này, các thành viên Tổ công tác thống nhất để Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận cho 120 biệt thự nói trên.

Tổ công tác cũng họp xem xét cấp giấy chứng cho người mua nhà tại 3 chung cư tại lô đất 2-14, lô 2-16&17 và lô 2-21 thuộc dự án Khu phức hợp Tháp quan sát tại khu chức năng số 2b, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TPHCM.

Dự án do Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương (Công ty Empire City) làm chủ đầu tư. Ba block chung cư nói trên là một phần trong tổng thể dự án Khu phức hợp Tháp quan sát (Dự án Empire City) đã được UBND TPHCM giao đất cho Công ty Empire City để đầu tư xây dựng dự án theo Quyết định số 4629/QĐ-UBND ngày 5-9-2016 của UBND TPHCM.

Tổng diện tích đất được giao là 145.617,8m2, thời hạn sử dụng 50 năm kể từ ngày 23-6-2015. Trong đó, lô 2-14 có 510 căn hộ; lô 2-16&17 có 472 căn hộ, lô 2-21 có 136 căn hộ.

Công trình đã được Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng nghiệm thu, hoàn thành công trình xây dựng. Bộ Công an chấp thuận nghiệm thu về PCCC…

Theo Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM, dự án phải xác định lại giá đất để thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung theo kết luận của Thanh tra Chính phủ tại Thông báo 1037/TB-TTCP ngày 26-6-2019.

Tại Thông báo 637/TB-VP ngày 27-6-2025 của Văn phòng UBND TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo “Giao Sở NN-MT khẩn trương hoàn thiện phương án giá đất tại thời điểm ban hành Quyết định số 4629/QĐ-UBND ngày 5-9-2016 của UBND TPHCM về giao đất để Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương thực hiện Dự án Khu phức hợp Tháp Quan sát trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm”.

Về vấn đề này, đại diện Phòng kinh tế đất cho biết, phương án giá đất đã được Hội đồng thẩm định giá đất Thành phố xác định 1.666 tỷ đồng cho 3 lô đất nói trên, trong khi đó, trước đó chủ đầu tư đã nộp 3.500 tỷ đồng cho toàn bộ dự án (9 lô).

Trên cơ sở ý kiến các thành viên dự họp cũng như tài liệu liên quan, Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục cần thiết để Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

ĐỖ TRÀ GIANG