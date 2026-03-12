Tháng 5-2026, đấu giá 3.790 căn hộ tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Khu đất tại khu đô thị Thủ Thiêm, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo kế hoạch, việc tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ phải bám sát các chỉ đạo của Trung ương và địa phương, cân đối tiến độ giữa kế hoạch thực hiện dự án của nhà đầu tư với kế hoạch tiến độ xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM.

Về lộ trình thực hiện, trong tháng 3-2026, UBND phường An Khánh hoàn thành việc tổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đô thị theo hướng tối ưu hóa các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, khai thác tối đa hiệu quả sử dụng đất và đảm bảo phát triển bền vững.

Từ tháng 3 đến 4-2026, các cơ quan chức năng sẽ thực hiện các thủ tục như: lựa chọn đơn vị lập chứng thư thẩm định giá để xác định giá khởi điểm, thực hiện song song với việc thực hiện các thủ tục bán đấu giá tài sản công; xác định giá khởi điểm để đấu giá; lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc bán đấu giá tài sản công.

Trong tháng 5-2026, các cơ quan chức năng sẽ tổ chức thực hiện cuộc đấu giá tài sản và hoàn thiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; cập nhật chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM được giao chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện thủ tục đấu giá, thu tiền trúng đấu giá và hoàn tất các thủ tục pháp lý cho người mua.

Trước đó, UBND TPHCM chấp thuận nội dung báo cáo, đề xuất của Sở Xây dựng tại các công văn về việc tiếp tục thực hiện chủ trương đấu giá 3.790 căn hộ tại Lô R1, R2, R3, R4, R5 thuộc Khu 38,4ha trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh với mục tiêu sử dụng là nhà ở thương mại đã được Bộ Xây dựng có ý kiến.

3.790 căn hộ trên đã trải qua ít nhất 3 phiên đấu giá thất bại. Theo các doanh nghiệp, lý do chủ yếu là việc đấu giá được tiến hành theo lô với số tiền quá lớn, khó thu hút nhà đầu tư tham gia.

THANH HIỀN