Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Tĩnh hiến máu tình nguyện

Ngày 9-9, Ban Thanh niên, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2025, với chủ đề “Giọt máu người lính - ấm tình yêu thương”. Hơn 350 cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp tham gia hiến máu. 

Video: Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Tĩnh tham gia hiến máu tình nguyện

Tại chương trình, ban tổ chức đã thu về 265 đơn vị máu đảm bảo an toàn để bổ sung vào kho lưu trữ máu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, góp phần chung tay khắc phục tình trạng khan hiếm nguồn máu, kịp thời cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân.

Trước đó, tại chương trình hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2025 được tổ chức vào ngày 17-4-2025, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã trực tiếp tham gia hiến tặng khoảng 192 đơn vị máu, phục vụ chữa bệnh cứu người.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Tĩnh tham gia hiến máu tình nguyện

Dịp này, Ban Thanh niên Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát động chương trình quyên góp ủng hộ mô hình “Em nuôi của đoàn”, thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên tham gia.

DƯƠNG QUANG - ĐỨC QUANG

