Thấp thỏm vì bãi trung chuyển rác ô nhiễm

Gần 6 năm qua, hàng chục hộ dân tại khu phố Phú Mỹ 1, phường Bình Dương (TPHCM) phải chịu đựng mùi hôi thối, ô nhiễm phát ra từ bãi trung chuyển rác trên địa bàn.

Sáng 12-6, ghi nhận tại bãi trung chuyển rác tại khu phố Phú Mỹ 1, một lượng lớn rác thải sinh hoạt vẫn chưa được vận chuyển đến nhà máy xử lý. Rác chất thành đống lớn, bốc mùi hôi dưới cái nắng oi ả. Lúc này, nhân viên vệ sinh liên tục xịt nước để đẩy lượng nước rỉ rác nhằm giảm bớt mùi hôi.

Bà Thái Thị Diệu (63 tuổi) có nhà cạnh bãi trung chuyển rác cho biết, gần 6 năm qua, gia đình bà và các hộ xung quanh phải "sống chung" với mùi hôi, ô nhiễm, nước rỉ rác đen ngòm cứ tống thẳng ra giếng đào rồi chảy tràn ra hệ thống thoát nước chung.

Lúc 10 giờ sáng 12-6, lượng rác còn tồn đọng tại bãi trung chuyển này. Ảnh: DUY TRẦN

Theo bà Diệu, hầu hết các hộ trong khu vực không dám dùng nước giếng để nấu ăn, sinh hoạt, thay vào đó phải dùng nước máy. Nhiều hộ dân canh tác hoa màu phải dùng nước giếng để tưới tiêu cũng thấp thỏm lo âu.

Cùng tâm trạng lo lắng, ông Huỳnh Thanh Quang chia sẻ, từ ngày bãi rác này mọc lên, không gian sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nhân viên phun xịt nước để giảm mùi hôi từ nước rỉ rác. Ảnh: DUY TRẦN

Trao đổi với phóng viên, bà Từ Thị Anh Đào, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Dương cho biết, bãi rác tại khu phố Phú Mỹ 1 trước đây được quy hoạch chỉ để tiếp nhận lượng rác thải từ địa bàn phường Phú Mỹ cũ. Tuy nhiên, sau khi thực hiện sáp nhập 4 phường (Phú Mỹ, Phú Tân, Hòa Phú, Phú Chánh) thành phường Bình Dương, áp lực rác thải tăng lên.

“Trước đây, mỗi ngày trạm trung chuyển tiếp nhận khoảng 40 tấn rác, nay số lượng đã tăng lên hơn 100 tấn rác. Trước mắt, địa phương sẽ làm việc với đơn vị vận chuyển nhằm điều tiết, thu gom cuốn chiếu nhanh hơn. Về lâu dài, sau khi hoàn thành các thủ tục đầu tư xây dựng tại địa điểm mới phù hợp, thành phố sẽ xây dựng trạm trung chuyển rác theo công nghệ khép kín để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân”, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Dương thông tin.

DUY TRẦN