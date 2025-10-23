Hành trình củng cố nội lực xanh của doanh nghiệp Việt

Giữ nhịp tăng trưởng 2 con số trong bối cảnh chi phí đầu vào và tiêu chuẩn thị trường ngày càng khắt khe, Công ty Phát triển kinh tế Duyên Hải (Cofidec) thành viên của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA), đang chứng minh năng lực thích ứng mạnh mẽ bằng chiến lược 2 trụ cột: củng cố xuất khẩu và mở rộng thị trường nội địa. Cùng với đó, quá trình xanh hóa sản xuất và chuẩn hóa theo tiêu chí ESG đang trở thành động lực mới giúp doanh nghiệp tiến xa hơn trên chuỗi giá trị toàn cầu.

Cofidec đang tập trung phát triển các vùng nguyên liệu sạch tại Đồng bằng sông Cửu Long theo tiêu chuẩn GlobalGAP

Giữ nhịp tăng trưởng giữa áp lực thuế quan và tiêu chuẩn xanh toàn cầu

Theo Bộ NN-MT, tổng giá trị ngành nông nghiệp trong 9 tháng năm 2025 đạt 52,31 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ, khẳng định đà phục hồi mạnh mẽ của khu vực nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều biến động. Kết quả trên đạt được nhờ sự nỗ lực rất lớn từ các doanh nghiệp trong việc thích ứng trước những rào cản ngày càng khắt khe từ thị trường quốc tế. Cụ thể, thị trường Mỹ chính thức áp dụng thuế đối ứng 20% đối với hàng thủy sản, gỗ, dệt may và nông sản chế biến. Tại thị trường châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc siết chặt quy định về ESG (môi trường - xã hội - quản trị), truy xuất nguồn gốc, bao bì tái chế và kiểm soát phát thải trong chuỗi sản xuất. Đó là những doanh nghiệp như Vinamilk với các sản phẩm từ sữa; Intimex với sản phẩm gạo, cà phê, hồ tiêu; Vina T&T với rau quả tươi và chế biến, hay Công ty Phát triển kinh tế Duyên Hải (Cofidec) với sản phẩm thủy sản, rau củ chế biến.

Theo ông Đoàn Văn Nam, Tổng Giám đốc Cofidec, thành quả này đến từ chiến lược rõ ràng và kiên định đã được doanh nghiệp đưa ra từ đầu năm. Đó là tăng trưởng đến từ việc nâng chất lượng sản phẩm và chú trọng đầu tư xanh để đáp ứng các tiêu chí toàn cầu. Trong đó, với đầu tư xanh, hoạt động quan trọng Cofidec đang triển khai là tổ chức sản xuất theo hướng thân thiện môi trường và an toàn với người tiêu dùng. Nước thải tại nhà máy đều được xử lý đạt chuẩn; bao bì sản phẩm được làm từ nguyên liệu có chứng nhận xuất xứ rõ ràng. Nhờ vậy, Cofidec đã đạt được những tiêu chuẩn bảo vệ môi trường cao nhất hiện nay như Global GAP, HACCP, ISO 22000, BRC, HALAL… và công ty sẽ tiếp tục cập nhật khi có những quy định mới.

Theo ông Đoàn Văn Nam, việc áp dụng các tiêu chuẩn ESG giúp doanh nghiệp không chỉ đáp ứng yêu cầu quốc tế mà còn từng bước củng cố nội lực từ con người đến công cụ, nhà xưởng, sàng lọc nhà cung cấp. Cofidec còn chú trọng nội địa hóa nguồn nguyên liệu, phát triển vùng nuôi và trồng sạch tại Đồng bằng sông Cửu Long giúp chủ động đầu vào và nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc. Doanh nghiệp còn đầu tư nâng cấp kho lạnh, cải tạo nhà xưởng, áp dụng công nghệ xử lý nước thải tuần hoàn và tái chế phụ phẩm, hình thành chuỗi sản xuất khép kín, giảm phát thải và tiết kiệm năng lượng.

Không dừng lại ở đó, Cofidec còn mạnh dạn tái cấu trúc danh mục sản phẩm để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước. Theo đó, phát triển mạnh các nhóm sản phẩm gồm nước mắm, gạo, cà phê, chả giò, cá viên, rau củ chế biến sẵn với tiêu chí “chất lượng xuất khẩu, phục vụ người Việt”. Ông Đoàn Văn Nam nêu rõ: “Chúng tôi xác định thị trường nội địa là bệ đỡ cho xuất khẩu. Sản phẩm đạt chuẩn quốc tế khi quay về trong nước sẽ có lợi thế cạnh tranh tự nhiên. Hiện hàng Cofidec đã có mặt tại các hệ thống SATRA, Co.opmart, Aeon Mall…, giúp thương hiệu đến gần hơn với người tiêu dùng Việt.

Song hành với chiến lược thị trường, Cofidec cũng đẩy mạnh chuyển đổi bao bì và truyền thông xanh, giới thiệu sản phẩm thông qua các chương trình dùng thử, hội chợ và gian hàng trải nghiệm để tăng nhận biết và lan tỏa hình ảnh thực phẩm sạch - an toàn - thân thiện môi trường. Đây được xem là cách tiếp cận phù hợp với xu hướng tiêu dùng mới, khi người Việt ngày càng quan tâm đến sản phẩm bền vững và minh bạch nguồn gốc.

Xanh hóa sản xuất - củng cố nội lực bền vững

Theo Bộ Công thương, không riêng thị trường EU hay Nhật Bản mà tất cả các thị trường xuất khẩu đều đồng loạt nâng chuẩn và đưa ESG vào tiêu chí bắt buộc. Chính vì vậy, việc xanh hóa sản xuất đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp nông thủy sản Việt. Với Cofidec, trong định hướng dài hạn, ông Đoàn Văn Nam cho biết, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư vùng nguyên liệu, chuẩn hóa sản xuất theo tiêu chí ESG và số hóa quy trình quản lý, nhằm đồng bộ hai thị trường. Mục tiêu của Cofidec là mỗi sản phẩm bán trong nước đều đạt cùng chuẩn với hàng xuất khẩu. Chỉ khi đó, doanh nghiệp mới có thể củng cố nội lực thật sự và tự tin hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Cụ thể, tại nhà máy của Cofidec, hệ thống xử lý nước thải được thiết kế tuần hoàn, giúp tái sử dụng nguồn nước và giảm thiểu phát thải ra môi trường. Các phụ phẩm chế biến thủy sản được tận dụng để sản xuất thức ăn chăn nuôi và phân bón sinh học, thay vì thải bỏ như trước. Công ty cũng đang triển khai chương trình đào tạo ESG nội bộ, giúp nhân viên hiểu rõ các tiêu chí xanh, xã hội và quản trị, từ đó chủ động hơn trong từng khâu sản xuất. “Chúng tôi đang bắt đầu tham gia các lớp học và chương trình đào tạo về ESG để cập nhật xu hướng và tiêu chuẩn mới. Khi đạt được các tiêu chí này, doanh nghiệp vừa nâng cao hình ảnh thương hiệu, vừa có cơ hội tiếp cận nhiều thị trường cao cấp hơn”, ông Đoàn Văn Nam cho biết thêm. Không chỉ đầu tư cho công nghệ, Cofidec còn chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp xanh, gắn sự phát triển của mình với lợi ích của người lao động và cộng đồng. Theo đó, con người chính là yếu tố trung tâm trong chiến lược tăng trưởng xanh và chỉ khi người lao động hạnh phúc, sản phẩm mới đạt chất lượng tốt và thương hiệu mới bền vững.

Nhờ sự kiên định với hướng đi đó, Cofidec tự tin trong cả năm 2025 sẽ đặt ra mục tiêu tăng trưởng ở mức 10% so với năm 2024, đồng thời mở rộng đầu tư hạ tầng, vùng nguyên liệu và hoàn thiện các hạng mục xử lý môi trường. Lãnh đạo Cofidec kỳ vọng, với nền tảng là doanh nghiệp xuất khẩu lâu năm, cùng sự hỗ trợ từ hệ sinh thái SATRA sẽ giúp doanh nghiệp duy trì tăng trưởng, đáp ứng thị trường khó tính và góp phần định hình một chuỗi giá trị thủy sản bền vững cho quốc gia.

Với những nỗ lực trong đổi mới công nghệ và phát triển thị trường, Cofidec vừa được trao Danh hiệu Sản phẩm, Dịch vụ Tiêu biểu TPHCM 2025 - Kiến tạo tương lai xanh. Trước đó, Cofidec cũng đã được vinh danh “Doanh nghiệp Xanh tiêu biểu TPHCM” trong năm 2024. Đây là minh chứng cho hành trình kiên định theo đuổi mô hình sản xuất thân thiện môi trường, gắn tăng trưởng với trách nhiệm xã hội mà doanh nghiệp đang theo đuổi.

MINH LAN