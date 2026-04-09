Hạt Kiểm lâm VQG Côn Đảo xử phạt vụ tàng trữ 42 gốc mai vàng

Lực lượng chức năng tại Côn Đảo vừa phát hiện, xử phạt một trường hợp tàng trữ 42 gốc mai vàng không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Các cây mai vàng bị lực lượng chức năng phát hiện thu giữ.

Ngày 9-4, ông Nguyễn Thái Hậu, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm VQG Côn Đảo, cho biết đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.V.T. (sinh năm 1988) về hành vi cất giữ lâm sản không có hồ sơ hợp pháp.

Trước đó, ngày 2-4, tổ tuần tra liên ngành do Hạt Kiểm lâm VQG Côn Đảo chủ trì, phối hợp với Công an đặc khu Côn Đảo và Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 6, kiểm tra tại số 36 Tôn Đức Thắng, Khu 5, phát hiện ông N.V.T. đang cất giữ, chăm sóc 42 cây mai vàng trong khuôn viên khu đất này.

Qua làm việc, ông N.V.T. khai đã mua 45 cây mai vàng từ đất liền đưa ra Côn Đảo để chăm sóc, tạo dáng làm cây cảnh. Tuy nhiên, trong quá trình chăm sóc có 3 cây bị chết, còn lại 42 cây. Tại thời điểm kiểm tra, ông N.V.T. không xuất trình được hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số mai vàng nói trên.

Theo Hạt Kiểm lâm VQG Côn Đảo, dù đã cam kết bổ sung hóa đơn, chứng từ mua bán, nhưng đến nay ông N.V.T. vẫn không cung cấp được giấy tờ hợp lệ.

Ông Nguyễn Thái Hậu cho biết, mai vàng là loài cây thân gỗ có phân bố trong rừng tự nhiên ở Côn Đảo, đồng thời cũng được người dân trồng, nhân giống làm cây cảnh. Những năm gần đây, tình trạng đào bứng mai tự nhiên trong rừng để nuôi trồng, tạo dáng, mua bán có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng xấu đến hệ sinh thái rừng.

Trước đó, ngày 19-6-2025, tại khu vực trụ sở cũ Đồn Biên phòng Côn Đảo, lực lượng chức năng cũng phát hiện một trường hợp khác tàng trữ 23 gốc mai, tổng trọng lượng khoảng 180kg. Trường hợp này bị xử phạt 3 triệu đồng và tịch thu toàn bộ tang vật.

Hạt Kiểm lâm VQG Côn Đảo cho biết sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác trái phép tài nguyên rừng, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái đặc thù của Côn Đảo.

THÀNH HUY