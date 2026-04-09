Lan tỏa sức mạnh thi đua trong mọi lĩnh vực

Mọi phong trào thi đua của chính quyền và người dân thành phố đều xuất phát từ một khát vọng chung, đó là: xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, cùng cả nước, vì cả nước, vì hạnh phúc người dân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao Huân chương Độc lập hạng ba đến đồng chí Nguyễn Thị Lệ, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng 9-4, UBND TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2025, tổng kết các phong trào thi đua chuyên đề trong năm 2025 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2026.

Động lực tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ (KH-CN) TPHCM Võ Minh Thành chia sẻ, TPHCM luôn xác định đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là khâu đột phá chiến lược, là khí thế mở đường cho các phong trào thi đua.

Đặc biệt, Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đã tiếp thêm luồng sinh khí mới trong phát huy vai trò đầu tàu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, định hình cho những phong trào thi đua mới mẻ, sôi nổi, lan tỏa khắp các lĩnh vực – từ quản lý nhà nước, sản xuất kinh doanh, văn hóa - xã hội cho đến từng hoạt động đời sống của người dân.

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước và phong trào “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số”, ngành KH-CN TPHCM xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà là mặt trận thi đua trọng tâm, là động lực trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố.

Theo ông Võ Minh Thành, toàn ngành đã tập trung thi đua hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả thiết thực. Từ những nỗ lực, công tác chuyển đổi số của thành phố tiếp tục duy trì nhóm dẫn đầu cả nước về Chỉ số chuyển đổi số (DTI). Sau điều chỉnh địa giới hành chính, thành phố hoàn thành hợp nhất hạ tầng số, đưa vào vận hành 10 nền tảng số thiết yếu, cung cấp hơn 2.000 dịch vụ công trực tuyến, 100% thủ tục hành chính thực hiện phi địa giới.

Cùng với đó, dữ liệu dân cư, định danh điện tử và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành được kết nối, chia sẻ đồng bộ, hình thành nền tảng vững chắc cho Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số.

Trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp (WISE HCMC+ 2025) được tổ chức thành công, thu hút đông đảo doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà đầu tư. Thành phố cũng hoàn thiện hành lang pháp lý cho Trung tâm Đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế, triển khai các chính sách hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo và phát triển tài sản trí tuệ, tạo động lực rõ nét cho cộng đồng doanh nghiệp.

“Các kết quả trên là minh chứng cho tinh thần thi đua sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành KH-CN, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ chiến lược quốc gia”, ông Võ Minh Thành nhấn mạnh.

Để đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong năm 2026, ông Võ Minh Thành cho biết, Sở KH-CN xác định tập trung triển khai các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, thi đua hoàn thiện thể chế, cơ chế thử nghiệm và thu hút nguồn lực xã hội; phát triển mạnh hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Cùng với đó là thi đua chuyển đổi số toàn diện, thực chất trong quản trị đô thị, đồng thời nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, công chức, thúc đẩy chuyển đổi số sâu rộng trong từng ngành, từng lĩnh vực, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Biến tinh thần thi đua thành “luồng sinh khí mới”

Trình bày tham luận tại hội nghị, nhà báo Phạm Văn Trường, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP), chia sẻ, năm 2025 được xem là năm “bản lề” với những sự kiện có tính chất lịch sử đối với TPHCM và cả nước. Góp phần vào các phong trào thi đua, ngay từ đầu năm 2025, Báo SGGP đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng điển hình tiên tiến. Báo SGGP thực hiện đồng bộ trên báo in, báo điện tử và các nền tảng số, nhằm góp phần lan tỏa tinh thần thi đua, thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của thành phố.

Để nội dung tuyên truyền các điển hình tiên tiến lan tỏa, Báo SGGP lấy con người làm trung tâm, kể câu chuyện thi đua bằng dữ liệu và hình ảnh, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Trong đó, Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 4 là trọng tâm tuyên truyền được Báo SGGP thực hiện, qua việc mở chuyên mục trên báo điện tử, mở chuyên trang trên báo giấy và phân công nhân sự xây dựng tuyến bài tuyên truyền.

Trong tuyên truyền về chính sách, Báo SGGP đã “nhuyễn hóa” các nội dung, quy định thành những sản phẩm gắn với con người, sự kiện, chuyên mục dễ hiểu, dễ tiếp cận. Từ những cách làm thiết thực, đa dạng, sáng tạo, nhiều mô hình tuyên truyền và hoạt động xã hội mang thực tiễn cao, gắn với các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố.

Từ các chuyên trang, chương trình, Báo SGGP xác định, muốn phong trào thi đua yêu nước, đổi mới sáng tạo lan tỏa mạnh mẽ thì phải đổi mới cách tiếp cận và tuyên truyền. Đặc biệt, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, phát hiện điển hình từ cơ sở, tăng hiệu ứng lan tỏa thông qua các giải thưởng.

“Báo SGGP xác định phương châm trong tuyên truyền thi đua yêu nước cho năm 2026 là “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”, nhà báo Phạm Văn Trường, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP chia sẻ.

Trong đó, “đột phá” là tiên phong phản ánh các “điểm nghẽn”, hiến kế giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế số. “Lan tỏa” là đưa những kết quả thực chất từ hoạt động thi đua yêu nước, đổi mới sáng tạo, những nỗ lực trong thực hiện cơ chế đặc thù đến đến đông đảo bạn đọc, biến tinh thần thi đua thành “luồng sinh khí mới” cho giai đoạn phát triển mới của thành phố.

Trong đợt thi đua cao điểm "Quyết tâm tăng tốc, năng suất gấp đôi" chào mừng Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, phường Vũng Tàu đã tổ chức đợt thi đua cao điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của phường. Trong đó, phường Vũng Tàu chú trọng nâng cao chất lượng đời sống người dân. Từ đó, đợt thi đua cao điểm đã góp phần thúc đẩy hoàn thành và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu chăm lo đời sống người dân. Đồng thời, gắn nội dung thi đua với nhiệm vụ chuyên môn, lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo kết quả thi đua.

THÁI PHƯƠNG - NGÔ BÌNH