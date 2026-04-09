Lan tỏa tính nhân văn trong ngày hội hiến máu

Tại lễ phát động, ông Trần Văn Tuấn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TPHCM, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập TPHCM, nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn của phong trào hiến máu cứu người, đồng thời kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hiến máu.

TPHCM phát động Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM Trần Văn Tuấn tặng hoa cho ông Nguyễn Hữu Thưởng, nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Hưng Hòa, với 45 lần tham gia hiến máu

Được biết, trong quý 1-2026 TPHCM đã tiếp nhận 90.085 đơn vị máu. Đây cũng là cũng là địa phương tiên phong ứng dụng chuyển đổi số trong vận động hiến máu và khắc phục hiệu quả tình trạng thiếu máu trong các dịp cao điểm.

Các cá nhân tiêu biểu nhận Khánh đồng của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Đông đảo người dân tham gia hiến máu tình nguyện

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Thưởng là người có 45 lần tham gia hiến máu chia sẻ, mỗi lần cho đi là thêm một cơ hội sống được trao lại cho người bệnh. Hiến máu không chỉ là nghĩa cử nhân đạo mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân đối với cộng đồng, qua đó lan tỏa tinh thần sẻ chia, yêu thương trong xã hội.

Tại buổi lể có trên 500 người tham gia hiến máu



Hội Chữ thập đỏ TPHCM tặng quà cho người hiến máu tình nguyện

Dịp này, nhiều gia đình, cá nhân tiêu biểu được tôn vinh, khen thưởng với các hình thức như Khánh đồng, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo” của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Bằng khen Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

TPHCM là địa phương có phong trào hiến máu tình nguyện phát triển mạnh, luôn đạt và vượt chỉ tiêu. Năm 2025 tiếp nhận gần 400.000 đơn vị máu, chiếm hơn 1/5 so với cả nước và dự kiến chỉ tiêu năm 2026 là 403.000 đơn vị.

TÂM TRANG