Phong trào thi đua yêu nước gắn với các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội TPHCM

Sáng 9-4, UBND TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2025, tổng kết các phong trào thi đua chuyên đề trong năm 2025 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và TPHCM dự hội nghị, sáng 9-4.

Đại diện lãnh đạo Trung ương dự hội nghị có các đồng chí: Cao Huy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban Thi đua Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ).

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Văn Lộc, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM….

Theo UBND TPHCM, năm 2025, các phong trào thi đua tiếp tục được triển khai hiệu quả, bài bản, hình thức đa dạng, phong phú, có tiêu chí và nội dung rõ ràng, cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị.

Các phong trào thi đua của thành phố tập trung vào tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết những việc khó, chú trọng phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị, trọng tâm của đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội của thành phố.

Công tác khen thưởng có nhiều đổi mới và đi vào nền nếp, chất lượng được nâng lên. Thành phố chú trọng khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, khen thưởng người lao động trực tiếp góp phần động viên, nêu gương kịp thời và thiết thực trong nhân dân.

Cụ thể, thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, thành phố có 141 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 624 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP của 333 chủ thể OCOP, trong đó 165 sản phẩm đạt chuẩn 04 sao và 458 sản phẩm đạt chuẩn 3 sao.

Thành phố tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trong đó, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chính sách hỗ trợ thiết thực cho các hộ dân. Tổng nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã giải ngân hơn 2.898 tỷ đồng cho 38.851 lượt hộ vay. Trong năm 2025, thành phố hỗ trợ cấp 105.327 thẻ bảo hiểm y tế với tổng kinh phí hơn 111 tỷ đồng; hỗ trợ chi phí học tập cho 4.938 lượt học sinh và cấp học bổng cho 6.432 học sinh với tổng kinh phí gần 14 tỷ đồng. Thành phố hỗ trợ xây mới và sửa chữa 1.309 căn nhà tình thương với tổng kinh phí hơn 91,7 tỷ đồng.

Thành phố tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, vì sự phát triển TPHCM”.

Trong đó, chú trọng xây dựng môi trường làm việc tích cực, khuyến khích tinh thần tự giác, năng động, sáng tạo, khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang thi đua trong học tập, công tác, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, phong cách làm việc khoa học, hiện đại…

Theo UBND TPHCM, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030 và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Thành phố tiếp tục phát huy vai trò, vị thế là đầu tàu kinh tế, trung tâm lớn về tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo của cả nước và khu vực…

Do đó, thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng chung sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ.

Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương. Thành phố chú trọng khen thưởng cho cơ sở, các tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp có nhiều sáng tạo trong công tác, chiến đấu, lao động sản xuất…

NGÔ BÌNH - THÁI PHƯƠNG