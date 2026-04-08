Lâm Đồng: Lốc xoáy tốc mái nhiều căn nhà

Chiều 8-4, trên địa bàn khu vực Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) xuất hiện mưa kèm theo lốc xoáy đã làm tốc mái nhiều căn nhà.

Theo ghi nhận, mưa to trong khoảng 1 giờ đồng hồ kèm theo lốc xoáy đã làm ít nhất 8 nhà dân tại phường 1 Bảo Lộc và phường 2 Bảo Lộc bị tốc mái, trong đó có 4 căn bị tốc mái hoàn toàn. Ngoài ra, một số nhà lưới phục vụ sản xuất của người dân cũng bị hư hỏng sau cơn mưa.

Đến tối 8-4 lực lượng chức năng vẫn khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả dông lốc gây ra tại khu vực Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Trong khi đó, tại một số tuyến đường như Lý Thường Kiệt, Hoàng Văn Thụ, khu vực Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường 1 Bảo Lộc gió giật mạnh cũng làm gãy đổ nhiều cây xanh, gây cản trở giao thông. May mắn không có ai bị thương do dông lốc.

Lực lượng chức năng đã được huy động hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa ngay sau khi bị ảnh hưởng mưa to

Ngay sau khi mưa lớn, lốc xoáy xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng quân sự, công an, đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định chỗ ở ngay trong chiều và tối cùng ngày.

ĐOÀN KIÊN