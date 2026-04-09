Cứu nạn kịp thời thuyền viên nước ngoài gặp sự cố sức khỏe trên biển

Cụ thể, lúc 20 giờ 40 ngày 8-4, Trung tâm tiếp nhận thông tin từ tàu Esl Dachan Bay và đại diện chủ tàu là Công ty TNHH Thương mại và Logistics Thái Bình Dương về việc thuyền viên Abude Anthony Palo (nam, sinh năm 1980, quốc tịch Philippines) xuất hiện triệu chứng đau bụng dữ dội vùng hố chậu phải, kèm nôn và vã mồ hôi.
Tàu sau đó chủ động chuyển hướng hành trình về khu vực ngoài khơi TPHCM và đề nghị hỗ trợ sơ tán y tế khẩn cấp.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm khẩn trương tư vấn y tế ban đầu cho nạn nhân, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng và đại diện chủ tàu xây dựng phương án hỗ trợ sơ tán.
Qua tư vấn y tế từ xa của hệ thống quản lý vận tải TMAS (Transportation Management System), bệnh nhân được nghi ngờ viêm ruột thừa cấp, có nguy cơ diễn biến nặng nếu không được can thiệp kịp thời.
Trong suốt quá trình xử lý, Trung tâm duy trì liên lạc thường xuyên với tàu, theo dõi sát diễn biến sức khỏe của thuyền viên; đồng thời yêu cầu tàu liên tục cập nhật vị trí, hướng đi, tốc độ, điều kiện thời tiết và thời gian dự kiến đến để phục vụ công tác điều hành.
Đến 6 giờ ngày 9-4, Trung tâm điều động tàu SAR 272 thường trực tại phường Phước Thắng, TPHCM rời bến, cùng ê-kíp bác sĩ thuộc Bệnh viện Vũng Tàu ra hiện trường làm nhiệm vụ. Đến 8 giờ cùng ngày, tàu SAR 272 tiếp cận tàu Esl Dachan Bay tại điểm hẹn, tiếp nhận thuyền viên bị nạn sang tàu, tổ chức chăm sóc y tế ban đầu và nhanh chóng đưa vào bờ.
Đến 10 giờ cùng ngày, bệnh nhân được đưa vào bờ an toàn, bàn giao cho Bộ đội Biên phòng TPHCM và đại diện chủ tàu để chuyển đến cơ sở y tế tiếp tục điều trị chuyên sâu.