Ngày 9-4, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Việt Nam cho biết vừa phối hợp cứu nạn thành công 1 thuyền viên nước ngoài trên tàu Esl Dachan Bay khi tàu đang hành trình từ Kaohsiung (Đài Loan, Trung Quốc) đi Singapore, đưa vào bờ cấp cứu kịp thời.

Clip cứu nạn kịp thời thuyền viên nước ngoài gặp sự cố sức khỏe trên biển

Cụ thể, lúc 20 giờ 40 ngày 8-4, Trung tâm tiếp nhận thông tin từ tàu Esl Dachan Bay và đại diện chủ tàu là Công ty TNHH Thương mại và Logistics Thái Bình Dương về việc thuyền viên Abude Anthony Palo (nam, sinh năm 1980, quốc tịch Philippines) xuất hiện triệu chứng đau bụng dữ dội vùng hố chậu phải, kèm nôn và vã mồ hôi.

Tàu sau đó chủ động chuyển hướng hành trình về khu vực ngoài khơi TPHCM và đề nghị hỗ trợ sơ tán y tế khẩn cấp.

Tàu Esl Dachan Bay có thuyền viên cần trợ giúp

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm khẩn trương tư vấn y tế ban đầu cho nạn nhân, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng và đại diện chủ tàu xây dựng phương án hỗ trợ sơ tán.

Tàu Esl Dachan Bay chuyển hướng hành trình

Qua tư vấn y tế từ xa của hệ thống quản lý vận tải TMAS (Transportation Management System), bệnh nhân được nghi ngờ viêm ruột thừa cấp, có nguy cơ diễn biến nặng nếu không được can thiệp kịp thời.

Trong suốt quá trình xử lý, Trung tâm duy trì liên lạc thường xuyên với tàu, theo dõi sát diễn biến sức khỏe của thuyền viên; đồng thời yêu cầu tàu liên tục cập nhật vị trí, hướng đi, tốc độ, điều kiện thời tiết và thời gian dự kiến đến để phục vụ công tác điều hành.

Khẩn trương đưa người bị nạn vào bờ tiếp tục điều trị

Đến 6 giờ ngày 9-4, Trung tâm điều động tàu SAR 272 thường trực tại phường Phước Thắng, TPHCM rời bến, cùng ê-kíp bác sĩ thuộc Bệnh viện Vũng Tàu ra hiện trường làm nhiệm vụ. Đến 8 giờ cùng ngày, tàu SAR 272 tiếp cận tàu Esl Dachan Bay tại điểm hẹn, tiếp nhận thuyền viên bị nạn sang tàu, tổ chức chăm sóc y tế ban đầu và nhanh chóng đưa vào bờ.

Công tác bàn giao cho các đơn vị liên quan

Đến 10 giờ cùng ngày, bệnh nhân được đưa vào bờ an toàn, bàn giao cho Bộ đội Biên phòng TPHCM và đại diện chủ tàu để chuyển đến cơ sở y tế tiếp tục điều trị chuyên sâu.

THÀNH HUY - MẠNH THẮNG