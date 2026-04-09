Tháo gỡ kịp thời vướng mắc về mặt bằng, vật liệu, bảo đảm tiến độ các dự án

Lãnh đạo HĐND TPHCM đề nghị các đơn vị kịp thời tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, thủ tục, mặt bằng, vật liệu để bảo đảm tiến độ triển khai các dự án, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng và hoàn thiện hạ tầng đô thị.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ chủ trì buổi làm việc

Ngày 9-4, Thường trực HĐND TPHCM làm việc về tiến độ triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2026 và tình hình thực hiện đến hết quý 1. Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM, chủ trì. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM.

Lãnh đạo Sở Tài chính cho biết, ngay từ cuối năm 2025, thành phố đã chủ động phân bổ chi tiết phần lớn kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, tạo nền tảng quan trọng để triển khai các dự án từ đầu năm. Tổng kế hoạch đầu tư công năm 2026 được giao hơn 147.599 tỷ đồng, trong đó thành phố đã phân bổ chi tiết đạt 87,5%.

Trong quý 1-2026, khối lượng thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công cải thiện so với cùng kỳ năm trước, cho thấy tín hiệu tích cực trong tổ chức thực hiện. Một số đơn vị, địa phương đã chủ động, quyết liệt trong triển khai, đạt kết quả tốt, góp phần thúc đẩy tiến độ chung của thành phố.

Về những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ dự án, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà cho biết nổi bật là vướng mắc về quy hoạch; tác động của việc sắp xếp, kiện toàn hệ thống các ban quản lý dự án theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, dẫn đến phát sinh vấn đề trong công tác bàn giao, tổ chức bộ máy và quy trình phối hợp. Một số dự án còn vướng thủ tục đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật.

Ngoài ra, biến động giá nguyên vật liệu xây dựng và yêu cầu hoàn thiện các thủ tục kỹ thuật, thiết kế, lựa chọn nhà thầu trong giai đoạn đầu của kỳ kế hoạch trung hạn cũng tác động đến tiến độ thực hiện trong quý đầu năm.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thọ ghi nhận sự chủ động của UBND TPHCM và các sở, ngành trong triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2026, đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục nỗ lực cao hơn trong thời gian tới.

Lãnh đạo HĐND TPHCM đề nghị tập trung hoàn tất công tác bàn giao, điều chuyển dự án sau sắp xếp tổ chức; xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết theo từng giai đoạn; tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện.

Đặc biệt, cần chú trọng tháo gỡ kịp thời các vướng mắc về quy hoạch, thủ tục, mặt bằng, vật liệu và cơ chế phối hợp để bảo đảm tiến độ triển khai các dự án, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng và hoàn thiện hạ tầng đô thị TPHCM trong giai đoạn mới.

CẨM NƯƠNG - CHÂU VŨ