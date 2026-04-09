Lan tỏa cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp

Sáng 9-4, tại phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM phát động cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2026” khu vực Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Thanh Hiền, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM, Phó Trưởng ban thường trực Ban tổ chức cuộc thi cho biết, cuộc thi năm nay mang chủ đề “Nông nghiệp tuần hoàn – Kiến tạo tương lai xanh”, được triển khai trên phạm vi toàn quốc nhằm tìm kiếm và hỗ trợ các ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Cuộc thi hướng đến xây dựng không gian kết nối giữa dự án với thị trường, doanh nghiệp, công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp.

Cuộc thi khuyến khích các giải pháp ứng dụng công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Internet vạn vật trong nông nghiệp; phát triển mô hình nông nghiệp tuần hoàn, giảm phát thải, hướng đến kinh tế carbon thấp; nâng cao năng lực truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn hóa và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Từ thực tiễn cuộc thi năm 2025, nhiều dự án đã từng bước hoàn thiện, tiến tới thương mại hóa và góp phần giải quyết các vấn đề thực tiễn của ngành nông nghiệp. Năm 2026, cuộc thi tiếp tục được tổ chức theo hướng đồng hành xuyên suốt với các dự án, tăng cường đào tạo, cố vấn chuyên sâu, kết nối nguồn lực đầu tư và thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị gắn với nhu cầu thị trường.

Hồ sơ dự thi gửi về Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao, số 255 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TPHCM) hoặc qua email: doimoisangtaonncnc@gmail.com. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký đến hết ngày 31-7-2026. Cuộc thi được chia thành 2 bảng. Bảng A dành cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học, với 1 giải nhất trị giá 100 triệu đồng, 1 giải nhì trị giá 80 triệu đồng, 2 giải ba trị giá 60 triệu đồng/giải, 3 giải khuyến khích trị giá 40 triệu đồng/giải. Bảng B dành cho các cá nhân, nhóm khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp, với 1 giải nhất trị giá 150 triệu đồng, 1 giải nhì trị giá 120 triệu đồng, 2 giải ba trị giá 100 triệu đồng/giải; 3 giải khuyến khích trị giá 60 triệu đồng/giải. Ngoài ra, 3 giải thưởng phụ ở mỗi bảng trị giá 5 triệu đồng/giải.

