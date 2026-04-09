Xây mái ấm, trao yêu thương đến người dân vùng biên giới Tây Ninh

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: hỗ trợ xây nhà tại điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới; khám bệnh, phát thuốc miễn phí, trao tặng quà đến người dân vùng biên giới Tây Ninh... góp phần tiếp thêm động lực để người dân bám đất giữ làng, quyết tâm giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Hướng đến kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026), ngày 9-4, tại xã Bình Hiệp (tỉnh Tây Ninh), Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp với Bộ Tư lệnh TPHCM, UBND xã Bình Hiệp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, Bệnh viện An Bình, Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa, góp phần chăm lo đời sống người dân khu vực biên giới.

Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp với các đơn vị khởi công xây dựng 10 căn nhà, tăng thêm điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới; khám bệnh, phát thuốc miễn phí và trao tặng 200 phần quà cho người dân, với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phan Hồng Ân phát biểu tại chương trình khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho người dân vùng biên giới

Theo đồng chí Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, các hoạt động nhằm góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, đồng thời tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ và người dân vùng biên giới yên tâm sinh sống, sản xuất, gắn bó với địa bàn, chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Đại diện chính quyền địa phương, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp Lê Hoàng Thiện bày tỏ trân trọng trước sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực từ TPHCM và các đơn vị đồng hành. Chương trình không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ trước mắt mà còn lan tỏa sâu sắc tinh thần tương thân tương ái, góp phần tiếp thêm niềm tin, động lực để người dân vươn lên ổn định cuộc sống.

"Thực tế tại địa phương, nhiều hộ dân gặp khó khăn về nhà ở, cuộc sống bấp bênh, nhất là trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và yêu cầu đảm bảo an ninh khu vực biên giới. Việc được hỗ trợ xây dựng nhà tại các điểm dân cư liền kề chốt dân quân giúp người dân an cư, tạo điều kiện phát triển kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập", Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp Lê Hoàng Thiện chia sẻ.

Lãnh đạo xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh trao thư cảm ơn đến lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh và Bộ Tư lệnh TPHCM

Theo Đại tá Nguyễn Đình Huân, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, địa bàn biên giới của tỉnh có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, với 19 xã tiếp giáp 3 tỉnh của Campuchia, đường biên giới dài hơn 368km. Những năm qua, tỉnh đã triển khai xây dựng 46 điểm dân cư biên giới với 564 căn nhà, bố trí cho người dân, dân quân và lực lượng thường trực sinh sống lâu dài.

Việc tiếp tục xây dựng, tăng dày thêm 10 căn nhà lần này thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa tỉnh Tây Ninh với Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Bộ Tư lệnh TPHCM, qua đó tăng cường mối quan hệ gắn bó quân – dân, phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

>> Một số hình ảnh tại chương trình:

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng các đơn vị đồng hành và UBND xã Bình Hiệp trao quà đến các hộ dân và học sinh vùng biên giới

Tại chương trình, người dân được các bác sĩ của Bệnh viện An Bình khám, phát thuốc miễn phí

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các đơn vị trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng nhà tại điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các hộ gia đình được hỗ trợ xây nhà tại điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới

QUANG VINH - CẨM TUYẾT