TPHCM phát động thi đua yêu nước gắn với mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Năm 2026, TPHCM triển khai phong trào thi đua yêu nước với yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, thực chất, gắn chặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, nâng cao chất lượng quản trị và đời sống người dân.

Sáng 9-4, UBND TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2025, tổng kết các phong trào thi đua chuyên đề trong năm 2025 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2026.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM trao Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động đến các tập thể, cá nhân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại hội nghị, ban tổ chức đã trao 87 Huân chương của Chủ tịch nước tặng các tập thể, cá nhân. Cụ thể, trao 1 Huân chương Độc lập hạng Nhất cho 1 tập thể, 1 Huân chương Độc lập hạng Ba cho 1 cá nhân; 13 Huân chương Lao động hạng Nhất cho 1 tập thể và 12 cá nhân; 36 Huân chương Lao động hạng Nhì cho 36 cá nhân; 36 Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 tập thể và 34 cá nhân; trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 7 tập thể; Cờ Thi đua của UBND TPHCM cho 18 tập thể.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết, năm 2025, phong trào thi đua yêu nước tại TPHCM tiếp tục được phát huy mạnh mẽ, lan tỏa rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, trở thành động lực quan trọng góp phần hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Nội dung và hình thức thi đua được đổi mới theo hướng thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao Huân chương Độc lập đến đồng chí Nguyễn Thị Lệ, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thành phố đã tập trung triển khai các phong trào thi đua chuyên đề gắn với những lĩnh vực trọng tâm như giải ngân đầu tư công, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển GD-ĐT, KH-CN và đổi mới sáng tạo. Nhiều sáng kiến từ cơ sở được phát hiện, nhân rộng, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực.

Thành phố tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. Thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số với các phong trào thi đua chuyên đề. Các phong trào thi đua đã góp phần cải thiện chất lượng quản trị đô thị, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, những sáng kiến từ cơ sở được nhắc lại trong các tham luận trình bày tại hội nghị của Sở KH-CN và Báo Sài Gòn Giải Phóng đã tạo sức lan tỏa rộng khắp, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM, năm 2026, năm khởi đầu của giai đoạn phát triển mới 2026-2030, TPHCM đứng trước yêu cầu, nhiệm vụ rất lớn khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa giới hành chính mở rộng, với quy mô hơn 6.700km², dân số trên 14 triệu người. Trong bối cảnh đó, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, dẫn dắt của cả nước.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông trao Huân chương Lao động đến cá nhân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, để đạt mục tiêu này, phong trào thi đua yêu nước cần tiếp tục đổi mới, đồng bộ, thực chất, gắn với các đột phá chiến lược và yêu cầu phát triển mới. Thi đua phải hướng vào nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng, hiệu quả đầu tư công, năng lực quản trị đô thị; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo.

Theo đó, thành phố xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm trong phong trào thi đua năm 2026. Trước hết, tạo đột phá về thể chế và kỷ luật thực thi công vụ; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, siết chặt kỷ cương hành chính, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Mọi chủ trương phải được cụ thể hóa bằng hành động, mọi nhiệm vụ phải được lượng hóa bằng kết quả cụ thể.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng trao Cờ Thi đua của Chính phủ đến các tập thể. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng thời, tổ chức phong trào thi đua theo trục tăng trưởng và năng suất; không dàn trải, không hình thức mà tập trung trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Đồng chí yêu cầu mỗi ngành, mỗi địa phương phải xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể, có cơ chế kiểm đếm, đánh giá định kỳ; thi đua tạo ra giá trị thực chất, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng chung.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu tạo chuyển biến mạnh mẽ trong huy động và sử dụng nguồn lực, đặc biệt là đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, phát huy vai trò “vốn mồi” để kích hoạt đầu tư xã hội. Đồng thời, khơi thông hiệu quả các nguồn lực về đất đai, tài chính, KH-CN, đổi mới sáng tạo; phân bổ nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm, tạo hiệu ứng lan tỏa.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng trao Cờ Thi đua của UBND TPHCM tặng Sở VH-TT TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thành phố cũng nâng cao chất lượng tăng trưởng dựa trên nền tảng KH-CN, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tri thức; nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh. Thành phố khuyến khích, nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh có giá trị gia tăng cao, đóng góp lớn cho ngân sách và xã hội.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng thực chất, kịp thời, công khai, minh bạch; hướng mạnh về cơ sở. Tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; gắn kết chặt chẽ với công tác truyền thông để tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TPHCM Nguyễn Thanh Xuân trao Cờ Thi đua của UBND TPHCM tặng nhân dân và cán bộ xã Bình Hưng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu hưởng ứng thi đua năm 2026, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn khẳng định, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Nghĩa tình - Phát triển”, hệ thống MTTQ Việt Nam TPHCM các cấp quyết tâm hành động, biến thi đua thành động lực mạnh mẽ để hiện thực hóa chủ đề năm của thành phố. Trong đó, tập trung thi đua đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh đoàn kết của nhân dân góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị năm 2026. Đồng thời, thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội; thi đua phát huy dân chủ, thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội. Cùng với đó, thi đua thực hiện công tác an sinh xã hội, xây dựng thành phố nghĩa tình; thi đua đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao năng lực cán bộ Mặt trận. Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM kêu gọi các ngành, các cấp, cán bộ, công chức, các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, tinh thần tự lực tự cường, đồng lòng, chung sức tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực để TPHCM vượt qua khó khăn, thử thách, khai thông các nguồn lực thể chế, bứt phá về hạ tầng và nâng cao vượt trội chất lượng sống cho người dân.

NGÔ BÌNH - THÁI PHƯƠNG