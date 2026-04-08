Mới đầu mùa nắng nóng, miền Trung như "chảo lửa"

Những ngày qua, mặc dù mới chuẩn bị bắt đầu mùa nắng nóng nhưng nắng nóng gay gắt cộng với gió Lào hoạt động mạnh khiến các tỉnh miền Trung nắng đổ lửa, cuộc sống của người dân đảo lộn.

Trẻ em và người già nhập viện tăng

Nắng nóng gay gắt liên tiếp những ngày qua tại các tỉnh miền Trung với đỉnh nhiệt có lúc chạm 40 độ C đã khiến các bệnh liên quan đến thời tiết ở trẻ em và người già tăng mạnh.

Ghi nhận tại Khoa Y học nhiệt đới, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng, những ngày qua, số trẻ đến khám vì tay chân miệng trong tuần này tăng gấp 3–5 lần so với những tuần trước. Trung bình mỗi ngày, khoa tiếp nhận khoảng 50–100 ca, trong đó khoảng 20 trường hợp phải nhập viện điều trị. Phần lớn ca nhập viện hiện ở mức độ 2A–2B, tức là mức độ vừa và đã có biến chứng thần kinh nhẹ.

Trẻ khám và điều trị bệnh tay chân miệng tại Khoa Y học nhiệt đới, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng

﻿

Bác sĩ Nguyễn Hải Thịnh, Trưởng Khoa Y học nhiệt đới, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng thăm khám, hướng dẫn nhận biết sớm bệnh tay chân miệng và cách giữ vệ sinh phòng bệnh

Nhiều trẻ mắc tay chân miệng điều trị nội trú tại Khoa Y học nhiệt đới, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng.

Bác sĩ Nguyễn Hải Thịnh, Trưởng Khoa Y học nhiệt đới, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng cho biết, bệnh tay chân miệng ở Đà Nẵng đang trong giai đoạn cao điểm của năm. Thời tiết nắng nóng, độ ẩm cao tạo điều kiện thuận lợi cho virus phát triển, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm nếu không đảm bảo vệ sinh.

Trong khi đó, tại TP Huế, gần 10 giờ sáng 8-4, rất đông cha mẹ từ Quảng Trị và TP Huế ngồi chờ khám bệnh tại Khoa Khám bệnh, Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế. Theo các bác sĩ, từ đầu tháng 4 đến nay, mỗi ngày có hàng trăm trẻ đến khám và nhập viện điều trị các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa như tiêu chảy, say nắng, các bệnh về da... do nắng nóng. Nắng nóng cũng khiến số bệnh nhân lớn tuổi mắc các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính nhập viện Trung ương ương Huế tăng từ 10-20% so với thời điểm đầu tháng 3-2026.

Cuộc sống đảo lộn

Tại khu vực Bắc miền Trung từ TP Huế đến Nghệ An, những đợt gió Lào thổi mạnh càng làm cho không khí nóng thêm.

12 giờ ngày 8-4, dưới cái nắng gay gắt, trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Lương Bằng (phường Hải Vân, TP Đà Nẵng), nhiều người dân phải tìm cách “né” nắng dưới bóng cây khi lưu thông trên đường.

Nhiều người dân và du khách dạo mát, hóng gió dọc bờ sông Hàn trong những ngày nắng nóng

Tại các khu nhà trọ ở phường Liên Chiểu, không gian chật hẹp, khả năng thông gió hạn chế khiến tình trạng oi bức càng trở nên gay gắt. Các thiết bị làm mát như quạt điện, quạt hơi nước và điều hòa hoạt động liên tục, chi phí sinh hoạt cũng vì đó mà tăng lên. Còn ở Huế, một số gia đình không có máy lạnh đã sáng chế “hộp đá điều hòa” để làm mát.

Nắng nóng khiến người dân đổ xô về sông suối, biển để giải nhiệt. Dọc hai bờ sông Hương thuộc phường Thuận Hóa và Phú Xuân, TP Huế, chiều nào cũng đông nghẹt. Còn ở sông Hàn (Đà Nẵng), các điểm ven sông trở nên đông đúc hơn thường ngày khi người dân tìm đến để tránh nóng.

Người dân, du khách tắm biển tại bãi biển đường Võ Nguyên Giáp (Đà Nẵng) vào chiều muộn để giải nhiệt

Cái nắng như đổ lửa của miền Trung khiến người lao động làm việc ngoài trời cũng phải thay đổi lịch làm việc.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, thợ xây ở đường Hoàng Thị Loan, phường An Cựu, TP Huế cho biết, thay vì bắt đầu làm việc lúc 7 giờ và nghỉ lúc 11 giờ như trước đây, bây giờ ông làm sớm hơn hơn 30 phút, đến 10 giờ 30 nghỉ trưa. Chiều cũng phải làm trễ hơn để chờ qua cái nắng đứng bóng.

Tại các mũi thi công trên dự án mở rộng đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn và La Sơn – Hòa, các nhà thầu tăng cường thi công ca đêm đối với các hạng mục chủ yếu sử dụng sức người, ca ngày dành cho những hạng mục thi công máy móc.

Công nhân thi công trên các công trình trọng điểm ở TP Huế

Tại các công trình xây dựng trên địa bàn Đà Nẵng như khu vực đường Lê Lợi (phường Hải Châu) và khu vực cầu Trần Thị Lý, công nhân vẫn bám trụ làm việc giữa thời tiết khắc nghiệt để đảm bảo tiến độ. Hầu hết đều trang bị kín từ đầu đến chân để chống nắng.

Công nhân thi công tại khu vực đường Lê Lợi làm việc giữa nắng nóng

Công nhân thi công tại khu vực gần cầu Trần Thị Lý làm việc giữa nắng nóng, trang bị kín để chống nắng và đảm bảo tiến độ

Ngày 8-4, có mặt tại thôn 2 Thạch Trung, xã Hương Phố (Hà Tĩnh), PV Báo SGGP ghi nhận cái nắng gay gắt như “chảo lửa” phả xuống cánh đồng. Nhiệt độ ngoài trời dao động 35–39 độ C, có lúc gần 40 độ C, kèm gió Lào bỏng rát khiến sinh hoạt, sản xuất của người dân bị đảo lộn. Từ khoảng 9 giờ, đồng ruộng đã vắng bóng người. Tại ruộng bắp, ông Nguyễn Đắc Hoàn (SN 1968) lo lắng: “Chưa năm nào nắng nóng đến sớm và kéo dài như vậy”. Gia đình ông trồng 5 sào bắp nếp đỏ, năng suất từ 3–4 tạ/năm, nhưng năm nay dự kiến chỉ còn 1–1,5 tạ do cây còi cọc, cháy lá, hạt lép. Hơn 8 sào lúa đang giai đoạn làm đòng cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nguy cơ giảm năng suất rõ rệt. Tình trạng tương tự diễn ra ở nhiều thửa ruộng cao trong xã. Ông Ngô Văn Thân (SN 1955) cho biết hơn 2 sào lúa của gia đình đang thiếu nước trầm trọng do kênh mương cạn khô, ruộng nứt nẻ. “Nếu không có mưa, coi như thất thu”, ông nói. Nắng nóng kéo dài cũng đẩy nguy cơ cháy rừng ở Nghệ An, Hà Tĩnh lên mức cao đến rất cao. Các địa phương đã ban hành lệnh cấm tuyệt đối việc sử dụng lửa trong rừng và ven rừng, tăng cường lực lượng trực gác, giám sát tại các điểm trọng yếu từ 9 giờ đến 21 giờ mỗi ngày, sẵn sàng phương án “4 tại chỗ” để xử lý khi có cháy.

VĂN THẮNG - XUÂN QUỲNH - DƯƠNG QUANG - THANH ÁI