Nhiều ý kiến đồng tình với chủ trương xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM

Ngày 20-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đã có báo cáo kết quả khảo sát thăm dò dư luận xã hội về sự quan tâm và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với việc xây dựng và ban hành Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM.

Kết quả khảo sát cho thấy, nhiều ý kiến cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình với chủ trương xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM; gửi gắm nhiều kỳ vọng vào việc hình thành cơ chế, chính sách đặc thù, đột phá nhằm tạo động lực phát triển mới cho thành phố trong giai đoạn tới.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, chủ trì hội thảo tham vấn chuyên gia về dự thảo Luật Đô thị đặc biệt vào ngày 4-4. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhìn chung, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn TPHCM đánh giá đây là chủ trương cần thiết, phù hợp với vai trò, vị thế của thành phố là đô thị đặc biệt, trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Đồng thời, kỳ vọng luật sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để thành phố chủ động hơn trong quản lý, điều hành và giải quyết hiệu quả các vấn đề thực tiễn đặt ra.

Cùng với đó, nhiều ý kiến bày tỏ mong muốn, Trung ương phân cấp, phân quyền nhiều hơn cho thành phố trong các lĩnh vực đầu tư, tài chính, quản lý đất đai, tổ chức bộ máy và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng thời, đề xuất tạo cơ chế linh hoạt để thành phố chủ động huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng, phát triển trung tâm tài chính quốc tế, kinh tế số, đô thị thông minh và các ngành công nghệ cao.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến mong muốn các cơ chế đặc thù phải đi đôi với công khai, minh bạch, tăng cường giám sát và trách nhiệm giải trình, nhằm bảo đảm hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn lực công.

Ngoài ra, kết quả khảo sát cũng cho thấy, người dân mong muốn tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, nhà ở, bảo hiểm và đăng ký kinh doanh; giảm tình trạng yêu cầu bổ sung hồ sơ nhiều lần, hạn chế giấy tờ trùng lặp và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp.

Lực lượng tình nguyện viên trực hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Bình Tân, TPHCM. Ảnh: LÊ MINH

Nhiều ý kiến đề xuất xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung giữa các sở, ngành và địa phương để thông tin được liên thông, đồng bộ, giúp người dân không phải xác nhận hoặc cung cấp lại các giấy tờ đã có trên hệ thống.

Bên cạnh đó, qua khảo sát, người dân cũng đề nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm như đường vành đai, metro, các tuyến cửa ngõ và nút giao thường xuyên ùn tắc. Đồng thời, công khai lộ trình thi công và thời gian hoàn thành để người dân chủ động trong sinh hoạt, đi lại.

Về chống ngập, nhiều ý kiến kiến nghị TPHCM sớm triển khai đồng bộ các giải pháp cải tạo hệ thống thoát nước, nạo vét kênh rạch, xử lý tình trạng san lấp trái phép và ngập nước kéo dài tại các khu vực dân cư thấp trũng.

Ngoài ra, người dân cũng đề nghị tăng cường xử lý tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, buôn bán tự phát, dừng đỗ xe sai quy định và xe tải, xe container lưu thông không đúng giờ, gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông đô thị.

Người dân mong muốn, TPHCM nghiên cứu điều chỉnh chính sách tiền lương, phụ cấp phù hợp với mức sống tại đô thị đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên y tế và các lực lượng khác ở cơ sở.

Nhiều ý kiến đề xuất mở rộng các chương trình hỗ trợ người lao động thu nhập thấp, công nhân mất việc hoặc giảm giờ làm; tăng cường đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và hỗ trợ vay vốn để ổn định đời sống.

Cuộc khảo sát nhận được hơn 99.230 người tham gia. Nội dung khảo sát được thiết kế thành đường link, gửi đến người trả lời thông qua các ứng dụng OTT (Zalo, Viber, Messenger) và các trang Fanpage; đăng tin trên các báo của TPHCM. Qua tổng hợp, hơn 4.500 lượt ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhiều ý kiến, đề xuất và kiến nghị liên quan đến quá trình xây dựng, hoàn thiện và tổ chức triển khai thực hiện Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM. Trong đó, các ý kiến tập trung chủ yếu vào yêu cầu nâng cao tính minh bạch, hiệu quả quản lý và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Đồng thời, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực; nâng cao chất lượng đội ngũ thực thi nhằm bảo đảm các chính sách được triển khai đúng mục tiêu, hiệu quả.

VĂN MINH