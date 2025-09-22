HĐND TPHCM triệu tập kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề)

Kỳ họp diễn ra ngày 29-9 tại Hội trường Trung tâm Hội nghị 272, số 272 đường Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa, TPHCM.

Thường trực HĐND TPHCM vừa có quyết định triệu tập đại biểu HĐND TPHCM tham dự kỳ họp thứ 4 HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (kỳ họp chuyên đề).

Các đồng chí chủ tọa kỳ họp lần thứ 3 HĐND TPHCM khóa X

Tờ trình quy định về chức danh, một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở khu phố, ấp, khu dân cư; người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu phố, ấp, khu dân cư và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, mức kinh phí hoạt động của khu phố, ấp, khu dân cư trên địa bàn.

UBND TPHCM sẽ trình lên HĐND TPHCM tờ trình về quy định hỗ trợ tiền ăn đối với chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng và trợ lý ban chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu trên địa bàn; Nghị quyết quy định mức thu lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn TPHCM…

Bên cạnh đó là nhóm tờ trình, dự thảo nghị quyết cá biệt (41 nội dung). Trong đó có tờ trình nghị quyết về quyết định danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn TPHCM năm 2025 (đợt 2).

Các đại biểu tham dự HĐND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tờ trình về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm đặc khu Côn Đảo (hạng mục xây dựng một số tuyến đường mới tại khu dân cư số 3), giai đoạn 2.

Dự thảo nghị quyết điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương của thành phố năm 2025.

Dự thảo nghị quyết dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trực thoát nước rạch Bà Lớn; dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trực thoát nước rạch Ông Bé; quyết định chủ trương đầu tư dự án nâng cấp đường 991 đoạn từ Quốc lộ 51 đến đường Vành đai 4 TPHCM; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ đường Vành Đai 2 đến đường vào Khu công nghiệp Phú Hữu)…

THU HƯỜNG