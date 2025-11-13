Nắm chắc tình hình nhân dân và dư luận xã hội

Ngày 13-11, Ban Chỉ đạo Trung ương nắm tình hình nhân dân và dư luận xã hội về Đại hội đảng bộ các cấp; tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, làm việc với Thành ủy TPHCM.

Chủ trì buổi làm việc có các đồng chí: Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

Quang cảnh buổi làm việc

Chủ động nắm bắt, phân tích và định hướng dư luận xã hội

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy xác định Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, định hướng tương lai phát triển của đất nước, trong đó có TPHCM sau hợp nhất. Vì vậy, Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác nắm tình hình nhân dân và dư luận xã hội.

Qua nắm bắt tình hình trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025 – 2030, tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố ổn định, tin tưởng, đồng thuận.

Dư luận đánh giá cao sự chuẩn bị của Thành ủy, xem đây là minh chứng cho năng lực lãnh đạo, bản lĩnh chính trị và tinh thần đổi mới của Đảng bộ thành phố sau hợp nhất.

Đồng chí Lê Thị Thủy báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh VIỆT DŨNG

Công tác thông tin, tuyên truyền và định hướng dư luận được triển khai đồng bộ, chủ động, linh hoạt, phù hợp đặc thù đô thị lớn. Thành ủy quán triệt toàn hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc liên quan công tác tổ chức đại hội.

Về việc công bố dự thảo văn kiện Đại hội XIV và tổ chức lấy ý kiến, Thành ủy triển khai hiệu quả, nhận được sự hưởng ứng rộng rãi. Chỉ trong hơn ba tuần đầu tiên, toàn thành phố tổ chức 8.295 hội nghị, hội thảo, tọa đàm với 17.584 ý kiến góp ý; có 36.619 lượt góp ý qua VNeID và 1.963 ý kiến gửi bằng văn bản.

Đa số ý kiến thống nhất cao, đánh giá các dự thảo văn kiện được chuẩn bị công phu, khoa học, bố cục hợp lý, văn phong ngắn gọn, dễ hiểu; thể hiện tư duy đổi mới, tính kế thừa, đánh giá khách quan thực tiễn đất nước; chỉ rõ hạn chế và đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp cho giai đoạn 2026 – 2030.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh, TPHCM có địa bàn rộng, dân số lớn, cơ cấu dân cư đa dạng, vì vậy công tác nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội luôn được Thành ủy xem là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Thành phố đã đổi mới phương pháp, đảm bảo thông tin được nắm kịp thời, đầy đủ, có phân tích, phân loại để đánh giá và xử lý sát thực tế hơn.

Hiện TPHCM có 168 đầu mối, giúp thu nhận thông tin phong phú, đa chiều, gần dân và sát dân hơn. Theo đồng chí, TPHCM đặt ra yêu cầu đối với công tác nắm bắt dư luận ngày càng cao, phải khoa học, sâu sắc, đi đến tận cùng vấn đề, không để sót thông tin quan trọng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu. Ảnh VIỆT DŨNG

Về góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV, đồng chí Lê Quốc Phong cho biết cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố dành sự quan tâm rất lớn cho nội dung này.

Những chính sách, định hướng lớn trong dự thảo văn kiện tạo được cảm xúc, niềm tin và kỳ vọng trong nhân dân.

Nhiều người dân cảm nhận rõ sự đồng bộ giữa định hướng phát triển với điều hành thực tiễn; đồng thời mong muốn ý kiến của mình được ghi nhận, chuyển tải đầy đủ tới đại hội.

Nâng cao hiệu quả lấy ý kiến góp ý

Đối với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng chí Lê Quốc Phong nhìn nhận sau hợp nhất, thành phố vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục hoàn thiện.

Thành phố yêu cầu công tác nắm bắt dư luận phải sát cơ sở, lắng nghe đầy đủ khó khăn của xã, phường, đặc khu để có giải pháp hỗ trợ, tập huấn, điều động, luân chuyển cán bộ đúng năng lực, sở trường.

Một nội dung quan trọng là bảo đảm đội ngũ cán bộ nắm chắc thẩm quyền, vận hành thông suốt cơ chế phối hợp, hướng đến mục tiêu phục vụ người dân tốt nhất. Thành phố đang tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ, đảm bảo điều kiện làm việc tương đồng giữa các địa phương, tránh tình trạng chênh lệch, từ đó đồng bộ, nâng cao chất lượng phục vụ người dân trên toàn địa bàn.

Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành Hoàng Thị Tố Nga phát biểu từ thực tiễn tại cơ sở. Ảnh VIỆT DŨNG

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Tất Thắng đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy trong việc triển khai đồng bộ khối lượng lớn công việc trên các lĩnh vực và đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội, cũng như hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp góp ý của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí yêu cầu thời gian tới, TPHCM tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung dự thảo các văn kiện, bảo đảm mọi tầng lớp nhân dân được tiếp cận đầy đủ, có căn cứ, cơ sở khi tham gia đóng góp ý kiến.

Đẩy mạnh các hình thức truyền thông mới, hấp dẫn, dễ tiếp cận, nhất là với đoàn viên, thanh niên, người lao động, đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường lan tỏa các ý kiến tâm huyết, có giá trị lý luận và thực tiễn cao, qua đó nhân rộng tinh thần dân chủ, trách nhiệm, củng cố niềm tin và tạo đồng thuận xã hội hướng tới Đại hội XIV của Đảng.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng kết luận buổi làm việc. Ảnh VIỆT DŨNG

Cùng với đó, mở rộng và đa dạng hóa các hình thức, phương thức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân: chú trọng phát hiện và tổng hợp các ý kiến có giá trị lý luận, thực tiễn cao, các đề xuất mới, sáng tạo, khả thi.

Chủ động định hướng thông tin, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng; củng cố thế trận lòng dân vững chắc trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Dương Trọng Hiếu, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, cho biết sau hơn 4 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các địa phương, đơn vị đã từng bước đi vào nề nếp. Phó Trưởng b an Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Dương Trọng Hiếu thông tin tại buổi làm việc. Ảnh VIỆT DŨNG Mỗi ngày, toàn thành phố tiếp nhận khoảng 12.000 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó cấp xã xử lý trên 9.000 hồ sơ. Việc vận hành mô hình mới nhìn chung thông suốt, hiệu quả, từng bước khắc phục khó khăn, bảo đảm chính quyền gần dân hơn, phục vụ người dân tốt hơn. TPHCM đang tập trung tháo gỡ khó khăn về thiết bị công nghệ thông tin, đường truyền và phấn đấu hoàn thành nâng cấp hạ tầng công nghệ trong tháng 12. Theo đồng chí Dương Trọng Hiếu, thành phố đang đối diện tình trạng cán bộ “vừa thừa vừa thiếu”: thiếu ở các lĩnh vực quan trọng như môi trường, đất đai, tài chính..., trong khi một số lĩnh vực lại dư. UBND TPHCM đã xây dựng phương án bố trí lại cán bộ, nhất là ở các lĩnh vực trực tiếp phục vụ người dân, sẽ trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét.

THU HƯỜNG