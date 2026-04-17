Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm vẫn được sử dụng hóa đơn điện tử

Chiều 17-4, Cục Thuế đã ra văn bản khẳng định các hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm, nếu có nhu cầu, vẫn được sử dụng hóa đơn điện tử.

Cụ thể, Cục Thuế vừa phát đi văn bản làm rõ quy định về việc sử dụng hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm, trong bối cảnh xuất hiện một số cách hiểu chưa thống nhất tại địa phương.

Theo Cục Thuế, Nghị định số 70/2025 và Nghị định số 68/2026 quy định hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên thuộc diện bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử. Đối với nhóm hộ kinh doanh quy mô nhỏ, doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống, pháp luật không bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử.

Tuy nhiên, cơ quan thuế khẳng định pháp luật không hạn chế quyền lựa chọn của hộ kinh doanh trong việc sử dụng hóa đơn điện tử. Trên thực tế, nhiều hộ kinh doanh dù có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm vẫn chủ động đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử nhằm tăng tính minh bạch, chuyên nghiệp trong giao dịch với khách hàng, đặc biệt là doanh nghiệp, tổ chức. Các trường hợp này đã được cơ quan thuế chấp thuận theo đúng quy định và được phép tiếp tục sử dụng hợp pháp.

Các hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm vẫn có thể sử dụng hóa đơn điện tử nếu có nhu cầu (ảnh minh họa). Ảnh: MAI HOA

Để bảo đảm thống nhất trong tổ chức thực hiện, ngày 17-4-2026, Cục Thuế đã có văn bản chỉ đạo các thuế tỉnh, thành phố không yêu cầu hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống ngừng sử dụng hóa đơn điện tử nếu hộ có nhu cầu và đang sử dụng hợp pháp. Đồng thời, các hộ này không phải thực hiện thêm thủ tục thông báo bổ sung với cơ quan thuế, và việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử tiếp tục thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Cục Thuế cũng yêu cầu các cơ quan thuế địa phương khẩn trương rà soát lại các văn bản, thông báo hoặc quyết định xử phạt đã ban hành liên quan đến nội dung này. Trường hợp phát hiện nội dung chưa phù hợp với quy định hiện hành, cần kịp thời thu hồi, hủy bỏ hoặc thay thế, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.

Về lâu dài, Cục Thuế cho biết đã tổng hợp các vướng mắc từ thực tiễn để báo cáo cấp có thẩm quyền nghiên cứu hoàn thiện chính sách theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho hộ kinh doanh, khuyến khích minh bạch hóa hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời bảo đảm hiệu quả quản lý thuế và sự thống nhất trong hệ thống pháp luật.

