Hỗ trợ hộ kinh doanh cập nhật chính sách thuế mới

Sáng 25-3, UBND phường Bình Tây (TPHCM) phối hợp Thuế cơ sở 6 thuộc Thuế TPHCM, tổ chức hội nghị tuyên truyền, hỗ trợ thực hiện chính sách thuế cho hộ và cá nhân kinh doanh trên địa bàn.

Tại hội nghị, các hộ kinh doanh được phổ biến những quy định mới như Nghị định 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách và quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh; Thông tư 18/2026/TT-BTC quy định hồ sơ, thủ tục quản lý thuế; cùng Thông tư 152/2025/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán.

Ông Phạm Hoàng Khanh, Phó Trưởng Thuế cơ sở 6, phổ biến các quy định mới liên quan đến thuế

Bên cạnh đó, cơ quan Thuế còn giới thiệu các giải pháp công nghệ số, hóa đơn điện tử và nền tảng số dùng chung, giúp hộ kinh doanh thực hiện thủ tục thuế thuận tiện, hiệu quả.

Chương trình được triển khai theo định hướng “kê khai đúng - an tâm tuân thủ - phát triển bền vững”, tăng cường hỗ trợ trực tiếp, lấy sự đồng hành làm trọng tâm. Hội nghị cũng dành thời gian giải đáp vướng mắc thực tế, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế cho hộ kinh doanh.

Các cá nhân, hộ kinh doanh tham dự hội nghị tuyên truyền, hỗ trợ thực hiện chính sách thuế mới

Chương trình này được Thuế cơ sở 6 tổ chức trong 6 buổi, dự kiến sẽ hỗ trợ cho 2.142 lượt hộ và cá nhân kinh doanh trên địa bàn phường Bình Tây.

ĐÌNH DƯ