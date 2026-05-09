Sân chơi năng động cho giới trẻ

Phong trào roller sports (còn gọi là trượt patin) ngày càng phát triển tại TPHCM, trở thành sân chơi thể thao thu hút giới trẻ. Trong đó, câu lạc bộ (CLB) Patin phường Chánh Hưng nổi bật thành một điểm sáng về mô hình thể thao cộng đồng, đồng thời là nơi ươm mầm cho những tài năng nhí.

Các thành viên CLB Patin phường Chánh Hưng tập luyện. ẢNH: THƯ NGUYỄN

“Nắng gió thay cày game”

Trực thuộc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Chánh Hưng, CLB Patin phường Chánh Hưng hiện có khoảng 80 thành viên cùng nhau tập luyện. Với phương châm “Nắng gió thay cày game”, CLB hướng đến việc giúp các em nhỏ rời xa màn hình điện tử, tìm niềm vui bằng các hoạt động vận động, thể thao ngoài trời.

Mỗi buổi chiều tối, hình ảnh những em nhỏ say mê lướt trên đôi giày trượt tại sân tập đã trở nên quen thuộc, tạo nên bầu không khí sôi động và đầy năng lượng. Dưới sự hướng dẫn của đội ngũ huấn luyện viên (HLV) giàu kinh nghiệm, các em từng bước làm chủ kỹ năng, từ những bước đi chập chững ban đầu đến khi có thể tự tin vượt chướng ngại vật hay lượn vòng một cách uyển chuyển. Những cú vấp ngã đôi khi vẫn xảy ra, để lại những vết bụi trên áo hay mồ hôi trên gương mặt. Nhưng với tinh thần không bỏ cuộc, các em nhanh chóng đứng dậy, tiếp tục tập luyện với sự kiên trì và hào hứng. Chính quá trình ấy đã tạo nên sức hút đặc biệt của môn patin.

Anh Nguyễn Ngọc Triều, Chủ nhiệm CLB Patin phường Chánh Hưng, cho biết, khi tham gia bộ môn này, người chơi cần trang bị đầy đủ giày trượt, mũ bảo hiểm và các dụng cụ bảo hộ bàn tay, khuỷu tay, đầu gối... “Chúng tôi hướng dẫn từ kỹ năng đơn giản như giữ thăng bằng, té ngã an toàn, đứng lên, di chuyển, thắng lại..., cho đến các bài tập nâng cao. Patin nằm trong tốp đầu các hoạt động giúp cải thiện, duy trì thể chất hiệu quả, nên ngày càng nhiều phụ huynh biết đến và cho con em tham gia tập luyện”, anh Ngọc Triều thông tin.

Lợi ích toàn diện

Trượt patin giúp người chơi phát triển tốt về sức bền, độ dẻo dai và phản xạ. Đối với trẻ em, đây còn là cách hiệu quả để giải tỏa căng thẳng sau giờ học, giúp các em có được tinh thần thoải mái và tăng khả năng tập trung.

Tại CLB Patin phường Chánh Hưng, chương trình tập luyện được phân chia rõ ràng theo từng cấp độ. Ở lớp cơ bản, các em làm quen và thành thạo việc điều khiển đôi giày trượt. Khi nâng cao, các em được định hướng theo hai hướng chính: patin nghệ thuật hoặc patin tốc độ. Những em có năng khiếu sẽ được tuyển chọn, bồi dưỡng để tham gia thi đấu chuyên nghiệp.

Bé Nguyễn Ngọc Sao Mai (9 tuổi, ngụ phường Bình Đông), một thành viên đã theo tập 5 năm tại CLB, chia sẻ: “Tùy độ khó, trung bình em mất khoảng một tuần để nhuần nhuyễn một kỹ thuật mới. Em không thấy môn này quá khó, tuy đôi lúc có sợ té ngã nhưng vì yêu thích nên em vẫn duy trì tập luyện để cơ thể dẻo dai và tự tin hơn”.

Cùng chung niềm đam mê, bé Hà Ngọc Chi Mai (7 tuổi) cũng đã tập luyện được 2 năm ở nội dung tốc độ. “Lúc đầu em thấy môn này khó và hay bị ngã, nhưng tập quen thì không còn sợ nữa. Em thấy khỏe người sau khi tập, nhất là đôi chân cũng vững hơn và rất vui khi được tập cùng các bạn”, Chi Mai kể.

Không chỉ mang lại lợi ích thể chất, patin còn là môi trường lý tưởng để rèn luyện kỹ năng sống. Qua mỗi buổi tập, các em học được tính kiên trì, sự tự lập và tinh thần kỷ luật. Việc luyện tập cùng bạn bè còn giúp tăng khả năng giao tiếp, tạo sự gắn kết và tự tin hơn trong cuộc sống. Cô Ngọc Hương (ngụ phường Bến Thành) thường xuyên chở cháu gái đến tập luyện tại CLB, bày tỏ sự hài lòng: “Sân tập rộng, đông vui, các thầy tận tình nên gia đình rất yên tâm. Sau thời gian tập luyện, tôi thấy cháu mình dạn dĩ hơn, xương khớp phát triển cứng cáp, và đặc biệt là dũng cảm hơn khi đối mặt với những thử thách”.

Chia sẻ về định hướng phát triển, anh Ngọc Triều cho biết, CLB Patin phường Chánh Hưng sẽ tiếp tục xây dựng phong trào, đồng thời nâng cao chất lượng huấn luyện. Với sự đầu tư đúng đắn về thời gian và trang thiết bị, các bé có năng khiếu hoàn toàn có cơ hội tiến xa tại các giải đấu lớn, góp phần khẳng định vị thế của thể thao cộng đồng trong đời sống hiện đại.

NGUYỄN ANH