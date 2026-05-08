Lấy ý kiến người dân về kế hoạch phát triển kinh tế đêm tại phường Bến Cát

Ngày 8-5, phường Bến Cát (TPHCM) tổ chức hội nghị lấy ý kiến phản biện của người dân đối với dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế đêm nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ, tạo nguồn thu ngân sách bền vững cho địa phương.

Tại hội nghị, đại biểu tham dự được thông tin về quy hoạch không gian phát triển kinh tế đêm với các phân khu như phố ẩm thực, phố thương mại - dịch vụ và phố văn hóa - giải trí nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm, vui chơi của người dân.

Bà Đặng Thị Phương Kha - Phó Chủ tịch UBND phường Bến Cát (bên phải) tham dự hội nghị

Dự kiến phường sẽ triển khai thí điểm tại một số tuyến đường có lợi thế về hạ tầng thương mại, hạn chế ảnh hưởng đến khu dân cư yên tĩnh. Mặt khác, địa phương còn quan tâm đến việc xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, tạo việc làm cho lao động tại chỗ.

Đại diện Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Bến Cát chia sẻ quan điểm

Theo đó, phường sẽ đầu tư dự án “Ánh sáng đô thị”, lắp đặt đèn LED trang trí, bổ sung bãi giữ xe tập trung, hệ thống biển báo giao thông, nhà vệ sinh công cộng, Wi-Fi miễn phí và các tiện ích thông minh phục vụ người dân.

Người dân thống nhất với chủ trương phát triển kinh tế ban đêm

Hầu hết các đại biểu tham dự hội nghị đều thống nhất với chủ trương phát triển kinh tế đêm của phường, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, giao thông và cơ chế quản lý.

Theo bà Đặng Thị Phương Kha - Phó Chủ tịch UBND phường Bến Cát cho biết, địa phương đang trong giai đoạn lấy ý kiến phản biện từ người dân và các ngành liên quan để hoàn thiện kế hoạch. Sau khi tổng hợp ý kiến, phường sẽ khảo sát thực tế, lựa chọn địa điểm phù hợp. Địa phương định hướng phát triển không chỉ một khu chợ đêm tập trung mà có thể hình thành nhiều tuyến phố đêm tại các khu vực khác nhau.

TÂM TRANG