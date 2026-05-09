Sức sống cơ sở

Hàng trăm học sinh, người dân dự Ngày Sách và Văn hóa đọc ở xã Cần Giờ

SGGPO

Sáng 9-5, UBND xã Cần Giờ (TPHCM) tổ chức khai mạc “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 - năm 2026”, thu hút khoảng 500 người dân, học sinh tham dự.

Đông đảo học sinh, thiếu nhi tham dự Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam tại xã Cần Giờ. Ảnh: T.T.

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động phong phú. Nổi bật là không gian sách xưa, giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của sách qua các thời kỳ; trưng bày nhiều đầu sách quý, sách cổ, sách hay về quá trình xây dựng và phát triển của xã Cần Giờ.

Bên cạnh đó, khu vực triển lãm hình ảnh văn hóa đọc giới thiệu các tác phẩm tranh vẽ đạt giải của thiếu nhi qua các hội thi; khu vực giới thiệu hoạt động của thư viện, phòng đọc sách trưng bày nhiều mô hình, giải pháp hay của thư viện xã và thư viện trường học, nhằm lan tỏa thói quen đọc sách trong cộng đồng.

Học sinh trải nghiệm không gian thư viện. Ảnh: T.T

Những năm qua, địa phương đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, như xây dựng tủ sách cộng đồng, phát động phong trào đọc sách trong trường học, tổ chức giới thiệu sách, kể chuyện theo sách…

Qua đó từng bước hình thành và lan tỏa thói quen đọc sách trong nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Lãnh đạo xã Cần Giờ và người dân tham quan các không gian trưng bày tại chương trình. Ảnh: T.T.

Dịp này, lãnh đạo xã kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh và người dân tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc; xây dựng thói quen đọc sách mỗi ngày, góp phần xây dựng cộng đồng văn minh, giàu tri thức.

CẨM NƯƠNG

