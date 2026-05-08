Phường Rạch Dừa siết chặt quản lý đô thị, xử lý xe hàng rong tự chế

Sáng 8-5, phường Rạch Dừa (TPHCM) tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4-2026. Tại phiên họp, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được nhấn mạnh là công tác lập lại trật tự đô thị, xử lý tình trạng đậu đỗ xe sai quy định, xe tự chế buôn bán hàng rong... nhằm giữ gìn mỹ quan đô thị và đảm bảo an toàn giao thông.

Theo Công an phường Rạch Dừa, phường đang triển khai quyết liệt, đồng bộ chuyên đề “Không đậu xe ô tô trên vỉa hè và không xe cơ giới tự chế buôn bán hàng rong”.

Chỉ tính riêng trong tháng 4, lực lượng chức năng đã chuyển xử phạt nguội 21 trường hợp đậu ô tô trên vỉa hè, trực tiếp xử phạt 5 trường hợp với tổng số tiền hơn 23 triệu đồng, đồng thời nhắc nhở 19 trường hợp vi phạm.

Thường trực Đảng ủy, UBND phường Rạch Dừa chủ trì phiên họp

Đối với hành vi sử dụng xe cơ giới tự chế để buôn bán hàng rong, địa phương đã xử phạt 15 trường hợp, tổng số tiền hơn 10 triệu đồng và tổ chức cho các hộ dân ký cam kết không tái phạm. Hiện phường cũng tiếp tục tăng cường công tác chấn chỉnh tình trạng kinh doanh tự phát, lấn chiếm lòng lề đường tại các khu vực thường xuyên phát sinh vi phạm.

Lực lượng chức năng phường Rạch Dừa ra quân xử lý xe tự chế buôn bán hàng rong

Ngoài ra, các lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện. Công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm tra an toàn thực phẩm, chăm lo chính sách cho người có công được triển khai kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Trong tháng 4, phường Rạch Dừa tiếp nhận 361 hồ sơ đăng ký kinh doanh, trong đó có 199 hồ sơ thành lập mới. Địa phương cũng hoàn thành thẩm định chủ trương đầu tư 10 dự án trọng điểm về hạ tầng, giáo dục, thoát nước và chuyển đổi số.

Đồng chí Trần Anh Tuấn - Chủ tịch UBND phường Rạch Dừa, phát biểu tại phiên họp thường kỳ

Trong thời gian tới, phường Rạch Dừa tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thúc đẩy giải ngân đầu tư công và bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

MẠNH THẮNG