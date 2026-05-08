Sức sống cơ sở

Tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền” năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 19-6

SGGPO

UBND phường Phú Định (TPHCM) cho biết, Tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền” năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 19-6 trên các tuyến đường Bình Đông, Mạc Vân và Bùi Huy Bích.

Điểm nhấn của sự kiện là khoảng 230 gian hàng giới thiệu trái cây đặc sản, sản phẩm OCOP, ẩm thực dân gian và nông nghiệp xanh đến từ nhiều địa phương khu vực ĐBSCL.

Bên cạnh hoạt động mua bán, lễ hội còn tái hiện không gian văn hóa sông nước với các hoạt động trải nghiệm như gói bánh ú lá tre, cảnh mua bán trên ghe thuyền, triển lãm ảnh, con đường sách và trưng bày gốm đỏ Vĩnh Long, gốm Bát Tràng.

Theo UBND phường Phú Định, không gian “Trên bến dưới thuyền” không chỉ là nơi kết nối giao thương nông sản mà còn góp phần kể câu chuyện văn hóa miền Tây, quảng bá hình ảnh người nông dân ĐBSCL đến người tiêu dùng TPHCM.

Việc gắn sản phẩm với bản sắc văn hóa được kỳ vọng sẽ nâng cao giá trị thương hiệu và sức cạnh tranh cho nông sản địa phương.

ĐÌNH DƯ

