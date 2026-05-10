Gần 900 người cao tuổi ở Hồ Tràm được khám bệnh chuyên sâu miễn phí

Ngày 10-5, UBND xã Hồ Tràm (TPHCM) cho biết, địa phương đã hoàn thành chương trình khám và tầm soát bệnh chuyên sâu cho người cao tuổi trên địa bàn.

Theo đó, chương trình được tổ chức lưu động tại các ấp trên địa bàn xã, trực tiếp khám và tư vấn sức khỏe cho gần 900 người dân từ 60 tuổi trở lên. Các y, bác sĩ đã thực hiện khám tổng quát, xét nghiệm máu kiểm tra đường huyết, chức năng thận, mỡ máu và siêu âm bụng nhằm phát hiện sớm các bệnh lý tiềm ẩn.

Các y, bác sĩ Trạm y tế xã Hồ Tràm khám sức khoẻ miễn phí cho người cao tuổi trên địa bàn

Người cao tuổi còn được tư vấn chế độ dinh dưỡng, vận động phù hợp và cấp phát thuốc miễn phí theo quy định.

Theo UBND xã Hồ Tràm, chương trình góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận dịch vụ y tế, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại địa phương.

PHƯỚC QUÝ