Sức sống cơ sở

Chuyển động xã phường

Gần 900 người cao tuổi ở Hồ Tràm được khám bệnh chuyên sâu miễn phí

SGGPO

Ngày 10-5, UBND xã Hồ Tràm (TPHCM) cho biết, địa phương đã hoàn thành chương trình khám và tầm soát bệnh chuyên sâu cho người cao tuổi trên địa bàn.

Theo đó, chương trình được tổ chức lưu động tại các ấp trên địa bàn xã, trực tiếp khám và tư vấn sức khỏe cho gần 900 người dân từ 60 tuổi trở lên. Các y, bác sĩ đã thực hiện khám tổng quát, xét nghiệm máu kiểm tra đường huyết, chức năng thận, mỡ máu và siêu âm bụng nhằm phát hiện sớm các bệnh lý tiềm ẩn.

IMG_9306.jpeg
Các y, bác sĩ Trạm y tế xã Hồ Tràm khám sức khoẻ miễn phí cho người cao tuổi trên địa bàn

Người cao tuổi còn được tư vấn chế độ dinh dưỡng, vận động phù hợp và cấp phát thuốc miễn phí theo quy định.

Theo UBND xã Hồ Tràm, chương trình góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận dịch vụ y tế, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại địa phương.

Tin liên quan
PHƯỚC QUÝ

Từ khóa

người cao tuổi Hồ Tràm khám bệnh chuyên sâu miễn phí tư vấn sức khoẻ 60 tuổi TPHCM

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn